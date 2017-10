Las estrellas de "Mean Girls" apoyan a las víctimas de Las Vegas

EU(GH)

Este año, para el Día de Mean Girls, algunos integrantes del elenco de la icónica película iniciaron una campaña de GoFundMe para las víctimas del ataque del pasado domingo en Las Vegas, informó E! Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Jonathan Bennet y Daniel Franzese publicaron un video en sus redes sociales, fijando la atención de este día en dirección de aquellos que más lo necesitan."Es 3 de octubre. Feliz día de Mean Girls. Este año por favor únanse a nosotros para ayudar a as víctimas de la tragedia de Las Vegas visitando Gofundme.com/October3 y donando a las familias de las víctimas de Las Vegas. ¡Gracias de antemano!", publicó Seyfried en Instagram.El video continúa, "Después de los trágicos eventos de la noche del domingo en Las Vegas, demos algo de vuelta. En honor al Día de Mean Girls, les pedimos a cada uno de ustedes, los fans más grool que hay, para ayudar. Empezamos una página de GoFundMe, el 100% de las ganancias irán al Fondo Nacional de Compasión. Si cada fan diera 3 dólares en honor al 3 de octubre, solo 3 dólares, llegaríamos a nuestra meta de 300.000 dólares en poco tiempo"."Chicos, miren. Sabemos que nunca será fetch pero podemos lograr esto. Este 3 de octubre, te preguntaré qué día es. Pero también les pedimos que ayuden. Así que ahí tienen, Glen Coco a gofundme.com/october3. Gracias por ser un fan y gracias por su ayuda", culmina el video.