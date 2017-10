Muere la actriz Evangelina Elizondo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.



Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre el fallecimiento de la actriz, quien también fue famosa por poner su voz al personaje de “La Cenicienta”, en la película de Disney de los años 50.



Contra esa empresa, Elizondo emprendió un proceso legal por el pago de regalías, pues deseaba sentar un precedente para actores de doblaje.

Evangelina Elizondo nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1929. Inició su carrera en el cine en los años 50 y tuvo oportunidad de actuar junto a figuras como “Tin-Tan”.



También destacó su trabajo en telenovelas como “El Pecado de Oyuki” y “El abuelo y yo”, aunque su papel más recordado es el de la terrible “Mamalena” de “Mirada de Mujer”.



En 1960 enfrentó un escándalo, cuando viajaba en su coche junto al actor Ramón Gay, a quien su ex esposo, José Luis Paganoni, disparó y mató.



La mujer que se enfrentó a Disney



Un día, Evangelina Elizondo se enfrentó a cuatro perros. El año era 2010. La actriz mantenía un pleito con los dirigentes de la Asociación Nacional de Actores, a quienes acusaba de desvío de fondos. Elizondo había sido destituida y aquel día, la asociación pretendía suspender sus derechos y desechar sus acusaciones en una asamblea extraordinaria. Por supuesto, la presencia de Elizondo y sus simpatizantes era un obstáculo por lo que se contrataron perros para cuidar la entrada a manera de intimidación.



Pero Evangelina llegó. Con paso firme avanzó a la puerta del teatro Jorge Negrete, donde se realizaba la asamblea y se enfrentó a los perros. Los dominó. Les habló con su dulce voz y hasta los acarició.

Esta estampa retrata el temple de la actriz que falleció hoy. Nunca se rindió en la lucha por lo que consideraba justo, ya fueran sus derechos sindicales ante la ANDA o sus regalías ante Disney.



Igual que ante los doberman, Elizondo enfrentó durante dos décadas al emporio de Mickey Mouse para que le pagaran las regalías por el doblaje de “La Cenicienta”.



Elizondo es la voz de este personaje en la película original de Disney pero en la década de los noventa, la empresa se negó a pagarle por la retransmisión del filme y la venta de discos. Hasta regrabó las voces no sólo de esta, sino varias películas, con un conjunto de actores genéricos.



Elizondo entonces entabló una primera demanda que perdió porque el juez dictaminó que Evangelina no tenía forma de comprobar que había trabajado para Disney. “Yo no tenía el contrato pero tenía un montón de testigos… pero bueno, no voy a dejar de pelear en la corte porque lo que han hecho es robarle sus regalías a todos los actores mexicanos”, dijo.



Entabló una segunda demanda de la que lo último que se supo fue que estaba “a un paso” de ganar el pleito, según dijo el año pasado.