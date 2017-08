'Mama June' presume de nuevo su figura luego de perder más de 90 kilos

(GH)

Fue en la primavera de 2016 cuando las cámaras comenzaron el proceso de Mama June para perder peso, informó E! News Luego de adaptarse a una nueva rutina de ejercicio y someterse a varias cirugías, debutó su nueva figura, talla 4, en el episodio final del programa Mama June: From Not to Hot.En una foto tomada este verano, mostró su esbelta figura en un pequeño vestido negro. Quien alguna vez había pesado 207 kilos, luego 160 cuando empezó la producción de show, hoy pesa 60 kilos.