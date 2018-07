Adrián Uribe revela que creyó que se iba a morir

(GH)

El conductor mexicano Adrián Uribe confesó que hubo un momento durante su convalecencia en el que creyó que iba a morir.



“Hubo una noche, la del nueve de mayo, que estaba en terapia intensiva, entre las medicinas y la anestesia de la tercera operación, yo pensé que ya me iba, hasta me despedí de mi familia; afortunadamente al otro día amaneció y todo se compuso. Me pasaron a terapia intermedia y ya estuve mejor, estuve rodeado de mi mamá, de mi hijo. Tuve mucho miedo en aquella ocasión, lloré mucho. Le dije a Dios: Aquí estoy, tú eres el que sabes”. Expresó el actor para medios nacionales.



Uribe agradeció las muestras de cariño y afecto por parte del público durante la operación al que fue sometido de emergencia hace algunas semanas.



“Estoy impresionado porque mucha gente estuvo rezando por mí, me decían: ‘Yo recé por usted y pedí por su salud’, eso no se paga con nada, es una bendición”, continuó diciendo el comediante.



“Creo que mi vida es un antes y un después de lo que me sucedió. Fueron momentos muy difíciles, no sabía si iba a despertar”, concluyó.