Eiza González responde a críticas por celulitis

(GH)

Luego de que la actriz mexicana fuera fotografiada al lado de Josh Duhamel en el Caribe Mexicano, cientos de usuarios la criticaron por tener celulitis.La pareja fue captada en una de las Lagunas de Quintana Roo, en donde Eiza lució un diminuto traje de baño, con el que dejó al descubierto sus ‘imperfecciones’ a la vista de todos.Este hecho causó que los usuarios iniciaran un debate sobre el cuerpo de la intérprete“Estás súper flaca, porque no engordas un poquito”, “Qué onda con tus piernas y la celulitis”, “Pese a todo sigues sin ser perfecta”, “Quítate la celulitis”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.Al respecto, González respondió dichas críticas con un video en el que muestra todo su cuerpo y lo acompañó con una pequeña frase que insita a aceptarse tal y como son.“Siéntete contenta en tu propia piel. Nadie te puede quitar eso”, precisó Eiza González.Aunque la intención del video era dejar en claro que a ella no le importan las críticas, una vez más desató controversia, pues muchos de sus seguidores aseguraron que ella nunca se ha aceptado tal y como es.“Por más cirugías que te hagas, siempre te veo y en mi mente eres Lola”, “Me disgusta que alardes que estás cómoda con tú cuerpo. Si fuera así, no te hubieras operado”, “Qué buenos filtros utilizas”, “Empieza por aceptarte”, expresaron los usuarios.Foto: Cortesía