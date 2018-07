Televisa buscó a Atala para programa con ex miembros de 'Ventaneando'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La productora Carmen Armendáriz reveló que sí buscó a Atala Sarmiento para que se integrara a un programa de Televisa que contará con ex integrantes de "Ventaneando".



En una entrevista con Javier Poza, Armendáriz dijo que "Intrusos" se estrenará el próximo 9 de julio por canal 9 (que, por cierto, dejará de llamarse Galavisión) y que estuvo en pláticas con Atala.



"Efectivamente, me senté y platiqué con ella, le dije lo que pensaba y cómo me gustaría que fuera el programa", explicó Armendáriz, quien fue la creadora de "Ventaneando".



Sin embargo, fue la cuestión económica la que impidió que Atala se integrara a esa emisión.



"Me dijeron que había pedido una cantidad un poco alta, muy alta y dije 'no se le puede pagar'", comentó, pero añadió que quizás en otra ocasión puedan trabajar juntas.



Juan José Origel, Aurora Valle y Martha Figueroa, todos ex conductores de "Ventaneando", formarán parte del programa, junto a Maca Carriedo.



El pasado marzo se desató gran revuelo luego de que Atala fuera vista en Televisa y luego se anunció su salida de "Ventaneando" por no llegar a un arreglo económico.



Hace unos días se comentó que podría regresar a Azteca, pero Atala rechazó tal versión.



También negó que fuera a formar parte de "La Voz Kids", de Televisa.