Bono advierte existencia de ONU, UE y OTAN corren peligro

NACIONES UNIDAS(AP )

El superastro irlandés del rock Bono advirtió que las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales que incluyen a la Unión Europea y la OTAN están en riesgo, y que las naciones deben trabajar en conjunto para garantizar su continua existencia.



El vocalista de U2 dio un sobrio discurso el lunes ante cientos de diplomáticos y trabajadores en la ONU en un evento para lanzar la candidatura de Irlanda a un puesto en el poderoso Consejo de Seguridad en 2021-22 diciendo que "pueden contar con que Irlanda hará su parte en ese trabajo".



Aunque no nombró a ningún país responsable de la amenaza a las instituciones globales en estos "tiempos turbulentos", sus palabras parecieron dirigirse al presidente Donald Trump, quien ha criticado a la UE y la OTAN.



El líder estadounidense también se ha retirado del acuerdo de París sobre el cambio climático, que el cantante citó, y le ha impuesto nuevas tarifas a la Organización Mundial de Comercio, una institución que Bono dijo que también corre peligro.



"Me encanta que existe y les voy a decir que no doy por sentado que existe o que seguirá existiendo porque, seamos honestos, vivimos en un momento en el que instituciones tan vitales para el progreso de la humanidad como las Naciones Unidas están bajo ataque", dijo Bono.



La UE, la OTAN y el Grupo de los Siete países más industrializados también están en riesgo, agregó.



"Y no solo estas instituciones sino lo que representan — un orden internacional basado en valores compartidos y reglas compartidas, un orden internacional que está enfrentando la mayor prueba en sus 70 años de historia", dijo Bono. "No solo estas instituciones sino lo que han logrado está en riego".



El domingo por la noche, el gobierno irlandés invitó a embajadores de los otros 192 países que conforman la ONU al concierto de U2 en el Madison Square Garden como parte de su lanzamiento a un puesto en el consejo.



Bono, quien además de músico es activista defensor de los derechos humanos y filántropo, dijo en chiste el lunes por la noche que fue "inusual tener a un montón de embajadores saltando en un concierto de rock".



"Al menos no se estaban gritando unos a los otros, así que eso estuvo bueno”, dijo a los diplomáticos.



Pero su discurso fue tanto una evaluación del estado del mundo como un llamado a los diplomáticos a apoyar a Irlanda para un puesto en el consejo.



Irlanda anticipa competir con Canadá y Noruega por dos asientos reservados para naciones de occidente. Las elecciones para llenar esos puestos por un periodo de dos años serán en junio del 2020.



Bono dijo que la experiencia de Irlanda con el colonialismo, el conflicto, el hambre y la migración en masa "nos da cierta experiencia con estos problemas, y empatía y espero que humildad, ganadas con el sudor de la frente".



"Si ven la agenda de lo que el Consejo de Seguridad estará abordando en los próximos años, ¿no se parece mucho a nosotros?", preguntó.



Bono dijo que acababa de volver de Canadá y elogió al primer ministro Justin Trudeau como "un líder extraordinario que ha reunido al Gabinete más diverso del planeta".



"Que Canadá es amable es lo peor que puedo decir de ellos", dijo.

En cuanto a Noruega, "¿quién podría pedir un mejor vecino o pacificador comprometido?", señaló.



"Esto es lo peor que puedo decir de ellos: son altos. Son demasiado altos", dijo Bono, quien no es alto, antes de agregar en broma que "no guardamos rencor a nación alguna, ni siquiera las altas".



Pero afirmó que el mundo necesita el talento narrativo de Irlanda y su capacidad de compromiso "porque así es como se logra la paz".



El primer ministro irlandés Leo Varadkar lanzó formalmente la campaña de su país para un puesto en el consejo en la recepción en la ONU, que incluyó danza y música irlandesa, aunque Bono no cantó.



"Nos vemos a nosotros mismos como una isla en el centro del mundo", dijo Varadkar. "Y estamos profundamente conscientes de que en un mundo independiente, los grandes desafíos de nuestro tiempo no conocen fronteras internacionales".



Varadkar dijo que la independencia de Irlanda de la guerra y la violencia en 1921, y su membresía en la ONU desde 1955, han llevado al país a ser un promotor de la libertad y un defensor de los derechos humanos.



"Naciones Unidas es la consciencia de nuestra humanidad", manifestó. "En estos tiempos turbulentos e inciertos, como una isla global queremos tener un papel en la defensa, el apoyo y la promoción de sus valores".