No poder encontrar a su madre, el gran dolor de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Lucía Miranda, viuda de Hugo López -quien fuera mánager de Luis Miguel- reveló algunos detalles en la vida de 'El Sol' y aseguró que su gran dolor es no haber encontrado a su madre, Marcela Basteri.



Hugo López se convirtió en mánager de Luis Miguel una vez que éste se distanciara de su padre, Luisito Rey.



En la serie de Netflix, el personaje es interpretado por César Bordón.



Miranda y López se conocieron en un programa de televisión y durante años ella trabajó como Directora de Imagen y Vestuario en Televisa.



En una entrevista con "La Nación" de Argentina, Miranda recordó que Luis Miguel estaba peleado con Luisito Rey cuando comenzó a trabajar con Hugo López.



De hecho, tal como se retrató en la serie de Netflix, Luis Miguel quería que López manejara su carrera, pero éste le dijo que podría hacerlo hasta que fuera mayor de edad.



Acerca de Luisito Rey, Miranda comentó:

"Era una persona muy complicada. Una vez llamó a casa y atendí yo, después amenazó a Hugo, quien era muy reservado. Lo único que escuché que Hugo le dijo es 'A mí no me amenaces, no te tengo miedo, no me amenaces', y lo repitió varias veces. En la época que Hugo manejaba la parte artística, Luisito Rey llevaba adelante el resto de las cosas".



También reveló que en alguna ocasión a Hugo López lo encerraron en un auto cuando iba al Premier en México.



"Luisito Rey no le perdonó a Hugo que trabajara con Luis Miguel".

Como se dijo en la serie, fue cierto que cuando Luis Miguel empezó a trabajar con López estaba mal económicamente porque no se habían pagado impuestos. Además, Luis Miguel estuvo expuesto a asuntos de drogas, alcohol y mujeres junto a su padre.



Sin embargo, al contrario de lo que retrató la serie, la idea de grabar boleros no fue de "El Sol" sino que le llegó mediante Hugo López, aunque el cantante no estaba muy convencido.



Miranda recordó que Luis Miguel era "introvertido. No le agrada hablar de su vida. La única vez que habló fue cuando se casó con Aracely Arámbula, hubo una discusión dado que era ella quien insistía con el tema, si fuese por él, no la hubiese hecho la nota (para una revista). Ha tenido una vida dura y dolorosa".



La ex modelo también mencionó el tema de la desaparición de Marcela Basteri, la madre del cantante.



"Ese es el gran dolor de Luis Miguel. No poder encontrar a su madre".



Comentó que Luis Miguel buscó a Basteri junto a Hugo López y la Interpol, "pero no se supo nada, jamás".