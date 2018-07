Ex de Eduardo Carbajal lo acusa de violencia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

La dominicana Milstriy del Orbe, con quien el actor Eduardo Carabajal tuvo una relación en el año 2000, en la cual procrearon a un hijo dos años después, dio detalles de la tormentosa relación que sostuvo con el padre del niño que tienen en común.



Durante la entrevista que brindó al programa "De primera mano", la también actriz reveló: "(Carabajal es) muy posesivo, al poquito tiempo yo terminé alucinándolo (…) aunque él quisiera hacer algo por estar donde yo estaba, él iba".



De la misma manera, contó que un día que le quiso dar una sorpresa y le ocultó que platicaba con su madre, el actor reaccionó muy mal. "Se me fue encima y le dije: ‘es tu mamá’, pero ya cuando él se me fue encima, al otro día tenía moretones de lo fuerte que el me agarró por el brazo. Si recuerdo que yo le dije: ‘wow, en esos arranques tu eres capaz de matarme’".



Señalando que Carabajal es de cuidado, agregó: "es un hombre que actúa en violencia, que le gusta el conflicto, él es acosador". Asimismo, Milstriy contó que cuando tuvo deseos de culminar la relación no lo hizo porque ya estaba embarazada.



Del Orbe manifestó que los actos de agresión subieron de tono a pesar de su estado y relató: "estaba tan enojado que estaba una vecina ahí y fue la que llamó a una patrulla, él me voló encima a pegarme, a darme una patada, yo estaba embarazada, y él me voló encima y me estaba ahorcando. Ahí es que el doctor me llama y yo me entero que él quería que yo perdiera al bebé. Empezó a acosarlo llamándole para que el doctor me dijera y que él le iba a dar dinero para que el doctor me persuadiera a abortar".



Finalmente, Milstriy del Orbe subrayó que Andrés, quien no tiene relación con su padre, volvió a tener noticias de él tras el pleito legal y físico que este sostuvo con la joven Elisa Vicedo, quien lo señala por agresión sexual y física.