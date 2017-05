Éxito de "Cómo ser un latin lover", respuesta a Trump: Derbez

(SUN)

El segundo lugar obtenido por “Cómo ser un latin lover” en la taquilla estadounidense, el pasado fin de semana, es una forma de responder a Donald Trump, consideró su protagonista Eugenio Derbez.



La comedia donde comparte estelares con la veracruzana Salma Hayek, debutó recaudando más de 12 millones de dólares, sólo atrás de la nueva entrega de “Rápidos y furiosos”, superando a cintas como la protagonizada por Tom Hanks y la animada, “Un jefe en pañales”.



“No me esperaba la respuesta de los latinos (espectadores) sobre todo, y es una forma de responder al señor Trump de que los mexicanos no vamos a robar, vamos a trabajar, a hacer historia y a generar ingresos para ellos, y hacer las cosas muy bien”, dijo la noche de este miércoles a su paso por la alfombra roja de la cinta, efectuada en el Teatro Metropolitan de la capital mexicana.



En la mañana, durante la conferencia de prensa de “Cómo ser un latin lover” reveló que cuando entró al reparto de “Jack and Jill” (2011) con Adam Sandler, alguien le dijo que no parecía mexicano.



“Creo que hay que dignificar la imagen del mexicano en EU y estas películas, cuando fui a la película de Adam al casting me dijeron; está bien, estás perfecto, pero el único problema es que no te ves tan mexicano; claro, tengo tipo nórdico", bromeó.



La película se estrena el viernes en más de dos mil pantallas mexicanas, contando la historia de un hombre que vive gracias a conquistar mujeres maduras y millonarias y quien debe recurrir a su hermana (Salma Hayek) luego de ser corrido por una de ellas.



“Lo que ha pasado en EU es muestra de que sí se puede”, externó Hayek a su llegada al evento cinematográfico.“Ojalá haya más y más”, agregó de buen humor la actriz.



Derbez confirmó, por otro lado, que en dos semanas arrancará el rodaje del remake de “Overboard”, cinta que en los ochentas protagonizaron Goldie Hawn y Kurt Russell.



Salma Hayek consideró que Europa, donde actualmente radica, siente simpatía por México y mucha gente quisiera visitar el país.



“Piensan que Trump (Donald, presidente de EU) lo está tratando injustamente y eso como que los hace decir ¡vamos por México! y también en mucha gente de EU hay apoyo, siempre hay mucha gente que sueña con venir y no se imaginan cuánto”, comentó.



La veracruzana asistió a la premier del filme que protagoniza junto a Eugenio Derbez. Desde su llegada a la alfombra roja mostró el buen humor con el que arribó desde la mañana a la conferencia de prensa donde presentaron oficialmente el proyecto que se estrena en cines este viernes.



En ese encuentro con la prensa Salma consideró que al contrario que en EU, en México las actrices son bien tratadas en personajes.



“Las mujeres en el mundo del espectáculo son como las más fuertes, pero en EU para nada, te pagan menos que a los hombres, el contenido siempre es alrededor de los hombres, no contratan directoras. Aquí en México no es así y no estoy diciendo que México sea feminista, pero en el mundo del espectáculo agarran un buen lugar y allá (EU), no. Y acuérdense de esto: yo soy mujer, latina y árabe, o sea, soy un verdadero milagro”, bromeó.



Ya en la alfombra y a pregunta expresa, Salma lamentó que su hija Paloma no pueda vivir el México que a ella le tocó vivir, en la década de los ochentas.



“El México que yo conocía tenía mucho más libertad, mucho más unidad, nos quejábamos, había problemas, pero era otra cosa, me da tristeza que los jóvenes no les haya tocado y espero que les toque disfrutar ese país”, indicó.