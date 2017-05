Así reaccionó Silvia Pinal por cancelación de serie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La noticia de que se posponía la serie sobre su vida, fue algo difícil de enfrentar para la primera actriz Silvia Pinal, según dio a conocer la productora Carla Estrada, quien se encargó de notificarle la decisión de los directivos de la empresa para la que trabaja.



“En un principio estuvo muy molesta, triste y dolida, se sentía como un poco agredida, dice '¿por qué me hacen esto a mí? No me lo merezco'. Finalmente para ella era un proyecto al que le tenía muchas ganas, pese a tantas cosas en su contra, que si Enrique Guzmán, que si tal. Para ella era un homenaje, le daba mucho gusto que Televisa la distinguiera de esa forma y de repente pasa esto”.



La productora explicó que sus superiores le dijeron que la bioserie sólo se posponía para finales de año, pero no tiene la certeza de que esto suceda, “finalmente entendemos que por lo pronto no es del interés de la empresa, no es su prioridad, así es y lo tenemos que entender”.



Estrada señaló que no pudo evitar la consternación entre su equipo al darles la noticia, debido a que este viernes comenzarían ya las grabaciones y estaba prácticamente todo listo, por lo que siente dolor y pena al ver el trabajo que todos realizaron durante más de cinco meses, desde actores hasta el personal de servicios, parado de un momento a otro.



La hacedora de éxitos como “Amor Real”, ya ha hablado con algunos miembros del reparto y notó que hay mucha disposición de integrarse de nuevo al proyecto si así ella se los pide y en cuanto le den la aprobación de comenzar a trabajar, pero Carla siente que no puede hacer esto, “como ganas yo podría decir que sí, estoy súper agradecida con la gente por eso, pero la verdad entiendo que todos necesiten trabajar, necesiten ganar dinero, ya estuvieron parados cinco meses, más otros cinco que iban a laborar y que ya no serán, entonces sería incapaz de pedírselos, pero si se da yo sería la más feliz”.



A pesar de este incidente, Carla aseguró que las cosas con la televisora están bien hasta el día de hoy, sigue teniendo su contrato de exclusividad y su gafete, “creo que no hay nada que aclarar, las cosas están muy claras y lo que tendría que ver es tratar de concretar si pueden resarcir un poco monetariamente a la gente”.



Y agregó: “Tristeza, es el sentimiento que me queda. Me da mucha tristeza, yo creo que el proyecto que teníamos en las manos tenía una elenco maravilloso, un equipo sensacional, Silva Pinal es la última diva que tiene México y es para mí un honor hacer esa serie con ella. En lo personal no me quedó con ganas de nada, sé que lo que estábamos haciendo era algo hermoso que iba a gustar, un trabajo del cual Televisa y todos los involucrados se iban a sentir orgullosos de pertenecer”.



Por lo pronto no hay un nuevo proyecto para ella en Televisa, así que Carla Estrada ha decidido tomar este tiempo para ella. “Quiero aprender inglés, es algo que es mi coco, quiero aprender otras cosas, poder irme a meditar un tiempo, usar esta pausa para mí, para mi persona, para mi espíritu, sé que quiero aprovechar el tempo porque volteas la cara y ya pasaron dos o tres años y no has hecho nada por ti”.