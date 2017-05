Paramore estrena "Told You So"

(GH)

Paramore explora el funk-pop en su nuevo tema, "Told You So", informó Rolling Stone Sobre el groove new wave de la batería de Zac Farro y las guitarras ‘spidery’ de Taylor York, la voz de Hayley Williams alude a una relación conflictiva: "Sé que te gusta / Cuando admito que estaba equivocado y tenías razón".En el elegante video de la canción, dirigido por Farro y Aaron Joseph, el trío cruza en un coche con boinas rojas. York realiza sus riffs en el asiento trasero, mientras que Farro pone en peligro sus vidas al tocar el pandero al volante."Told You So", el segundo sencillo del quinto álbum de la banda, After Laughter, se estrenó el miércoles a través del programa de radio “Beats 1” de Zane Lowe. En una entrevista promoviendo el tema, Williams le dijo a Lowe que se esforzó al componer las letras."Esa fue una de las primeras piezas de música que Taylor me envió", dijo. "Traía una pequeña memoria, y yo sólo iba escucharla rumbo a la casa de Taylor. Y yo sólo cantaba al ritmo para mí misma, no tenía sentido, no eran palabras. Pero otra cosa que me intimidó fue que yo estaba como: "Tengo todas estas ideas de melodía porque no hay tanta melodía y pero sí mucho ritmo, es muy inspirador, pero ¿cómo voy a encajar lo que siento ¿en eso?' Me tomó un minuto”.Paramore anunció After Laughter y lanzó su sencillo principal, "Hard Times", el mes de abril. El álbum, que marca el regreso de Farro después de una ausencia de siete años, es el primero desde la salida del co-fundador, el bajista Jeremy Davis.La banda actuará junto a los headliners Nine Inch Nails, Queens Of the Stone Age y el reencuentro de los gigantes del punk Jawbreaker, en el Riot Fest, en Chicago.