Cerca de los 30, Café Tacvba madura con nuevo disco

BUENOS AIRES(AP )

Suele decirse que la plenitud de la vida llega a los 30 años, cuando se alcanza la independencia y se toman decisiones que marcarán el resto de nuestra existencia.



A punto de cumplir esa edad como banda, los mexicanos de Café Tacvba combinan madurez y osadía con “Jei Beibi”, su primer álbum gestado por cuenta propia, sin la tutela de una gran discográfica.



“Es un disco único, pero también un disco más en la carrera. Cada disco ha sido una fotografía del momento que estamos viviendo y este disco también lo es”, dijo José Alfredo “Joselo” Rangel, el guitarrista del cuarteto que debutó en 1989 en el bar El Hijo del Cuervo, reducto de Coyoacán, Ciudad de México.



“Ahora tenemos todavía más libertad, no tenemos una disquera que nos diga lo que tenemos que hacer”, acotó el músico en una entrevista reciente con The Associated Press en un bar del barrio de Palermo, en Buenos Aires.



“Es un disco del cual estamos muy orgullosos y contentos. Y este espíritu de hacer el disco por nuestra cuenta y su gestación detrás de la parte artística ha influido directamente en la parte creativa”, comentó el tecladista Emmanuel “Meme” del Real. “Nos ha hecho estar un poco más sensibles”.