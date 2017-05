Derbez: No he sido un "Latin lover" en casa últimamente

LOS ANGELES(AP )

Eugenio Derbez admite que no ha sido un "Latin lover" con su esposa últimamente.



Durante la reciente premiere del filme en Hollywood, el astro y productor mexicano de "How to be a Latin Lover" recorrió la alfombra roja y, tras bromear sobre su maestría en el tema con los periodistas, recibió un llamado de atención de Alessandra Rosaldo.



"Yo soy tu esposa. ¿Me puedes mostrar?", le preguntó Rosaldo al comediante de 55 años.



"¡Yo sé! He estado tan ocupado que no he sido un ‘Latin lover’ en casa", le respondió Derbez.



"Les estás mostrando a otras mujeres que no tienes tiempo de mostrarme a mí", señaló Rosaldo.



"Sí, yo sé. Lo haré, lo haré. Lo prometo”, dijo Derbez. “Después de que se estrene la película".



Rosaldo, sin embargo, señaló que su popular marido se ha esforzado en el pasado en el campo romántico, incluso haciéndole una cena en la azotea de un importante edificio en la Ciudad de México.



"Uno tiene que ser romántico”, advirtió el actor. “Nunca mates el romance en tu matrimonio, de lo contrario se acaba".



"How to be a Latin Lover" se estrenó en Estados Unidos el pasado viernes y facturó 12 millones de dólares en su primer fin de semana, colocándose en el segundo lugar de las cintas más taquilleras, solo detrás de "The Fate of the Furious".



La película llega a México este fin de semana.