Schwarzenegger renuncia a "Celebrity Apprentice"

NUEVA YORK, EU(AP )

Arnold Schwarzenegger dijo que tuvo suficiente de "The New Celebrity Apprentice" y culpó al presidente Donald Trump por los malos resultados recientes del programa.



El exgobernador de California señaló el viernes que no le molestaría trabajar con NBC y el productor Mark Burnett de nuevo "en un programa que no tenga estos antecedentes".



El programa, en el que Trump fue alguna vez presentador y en el que se ha mantenido como un productor ejecutivo, tuvo los peores niveles de audiencia de cualquiera de sus versiones anteriores con otros famosos. La temporada más reciente terminó el mes pasado y tuvo un promedio de menos de 5 millones de espectadores por episodio.



Schwarzenegger dijo en una entrevista con el sitio Empire que el involucramiento de Trump dejó "un mal sabor de boca" el cual alejó a los patrocinadores y espectadores.