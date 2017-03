"Logan" un buen final para el Wolverine de Jackman

(AP )

"Logan" no es para los débiles de corazón, no sólo por su violencia bruta, sino porque tiene un peso emocional que generalmente no se espera de una película basada en un comic.



La última entrega de Hugh Jackman como Wolverine, "Logan", dista de ser la típica película de superhéroes brillante y colorida.



Es cruda, oscura y satisfactoria para los admiradores que han seguido a este personaje con garras en las ocho películas de Jackman con los X-Men y solo como Wolverine.



El guionista y director James Mangold, quien también dirigió la cinta de 2013 "The Wolverine", ama claramente al personaje tanto como Jackman, y ambos parecen liberados por la clasificación "R'' que recibió en Estados Unidos, para adultos y menores de 17 años acompañados de un tutor.



"Logan" no es una película de niños, es visceralmente violenta, hay muchas escenas de garras atravesando rostros, y es emocionalmente profunda, pues explora la relación entre Logan y el Profesor X (Patrick Stewart).