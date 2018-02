Rebecca Jones revela que le detectaron tumor en el ovario

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Rebecca Jones reveló que le fue detectado un tumor en el ovario izquierdo, por lo que se someterá a un tratamiento especial en Nueva York, Estados Unidos.



En entrevista para el programa de televisión "Ventaneando", contó que al regresar de Guadalajara, Jalisco, tras presentarse en la obra de teatro "Dios mío hazme viuda por favor", ingresó de urgencia al hospital tras un fuerte dolor en el estómago, y luego de varios estudios le detectaron el tumor.



"Desgraciadamente el sábado (27 de enero) que regresamos de Guadalajara llegué con dolores muy fuertes de estómago, me llevaron de urgencia al hospital y después de estudios los doctores determinaron que tengo un tumor en el ovario izquierdo y que me tengo que tratar inmediatamente", explicó.



Jones, de 60 años, dijo que durante unos meses estará dedicada sólo a su salud, que recibirá quimioterapia para que después el tumor sea extirpado, enfatizó que afortunadamente el estado del resto de su cuerpo es muy bueno, por lo que espera salir adelante.



"Soy una mujer fuerte, mis otros órganos están sanos y fuertes, mi corazón, pulmones, riñones, todo está en magnífico funcionamiento y eso es mucho a mi favor. Me van a poner un catéter para la quimioterapia, serán tres semanas de diferencia entre quimioterapia, serán cuatro primero y luego viene una operación donde me lo van a extirpar, y seguiremos con las quimioterapias", detalló.



Rebecca Jones agradeció el cariño del público y se mostró positiva ante esta situación que la tomó por sorpresa.



"Tengo toda la esperanza y toda la buena vibra de que me voy a poner bien para seguir adelante en la vida", finalizó.