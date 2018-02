Discriminan en México a actriz nominada al Goya español

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cuando Adriana Paz buscó un diseñador mexicano que la vistiera para asistir al Festival de Cine de San Sebastián en 2017, algunos le pidieron reducir de talla o dijeron que le faltaban seguidores en redes sociales.



Este sábado, que estará en la entrega del Goya a lo mejor del cine español, donde se encuentra en la categoría de Actriz Revelación por su trabajo en el filme El autor, manos ibéricas le confeccionaron sin problema el vestido que portará.



"Aquí [España] me han tratado mejor que en México, lo digo con tristeza, no digo que todos los diseñadores de allá sean así, pero los que me tocaron cuando los busqué, sí", comenta.



Paz, ganadora de tres premios Ariel consecutivos (La tirisia, Hilda y La caridad) toma el teléfono desde España, donde se encuentran grabando la serie Vis a vis.



En El autor interpreta, junto con Tenoch Huerta (Colosio, el asesinato), a una pareja espiada por un escritor (el español Javier Gutiérrez) que intenta hacer la mejor obra de su vida.



"Estoy emocionada de estar por primera vez ahí, hace poco tuvimos las cuatro nominadas un encuentro y todo fue ameno, son cosas que relajan y las dejas de ver como competencia", indica la actriz.



En la categoría se encuentran Sandra Escacena (La posesión de Verónica), Bruna Cusí (Estiu 1993) e Itziar Castro (Pieles), actriz con la que actualmente Paz comparte créditos en la ya citada serie Vis a vis.



En esta última producción para tv mientras la española es una presa, la mexicana es directora de la cárcel. "Todo el tiempo estamos chacoteando sobre eso, le hemos quitado la solemnidad a esto, las dos estamos disfrutando la nominación", destaca la actriz.



El autor, exhibida en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, espera estreno en México. Por Iberoamerica. El documental nacional Tempestad es la otra apuesta mexicana al Goya.



Dirigido por Tatiana Huezo y contando la historia de desaparecidas y discriminación a la mujer, se encuentra en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.