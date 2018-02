Del Toro se mide por máximo honor de Sindicato de Directores

BEVERLY HILLS, California(AP )

El cineasta mexicano Guillermo del Toro se mide por el máximo premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos con su romance entre una mujer muda y un monstruo marino “The Shape of Water”.



Jordan Peele (“Get Out”) y Greta Gerwig (“Lady Bird”) también compiten por el galardón, que se entregará el sábado en la 70a cena anual del gremio en Beverly Hills.



El Sindicato de Directores suele predecir de manera confiable quién se llevará el Óscar a la mejor dirección. El año pasado el director de “La La Land” Damien Chazelle se alzó con ambos reconocimientos.



Los realizadores de “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y “Dunkirk”, Martin McDonagh y Christopher Nolan, respectivamente, completan los candidatos al reconocimiento. Todos menos McDonagh fueron nominados al Premio de la Academia.



Judd Apatow será el anfitrión de la gala no televisada, que también premia los logros en la dirección de comerciales, series televisivas y programas transmitidos en vivo. Aziz Ansari está entre los nominados a director de una serie de comedia.