Pancho Barraza comparte talento

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

El lanzamiento de dos discos, duetos con Kalimba y Remmy Valenzuela, una gira con Gerardo Ortiz y un espectáculo renovado, es lo que presentará en el transcurso de este año el cantante Pancho Barraza.



En entrevista exclusiva para FRONTERA al término de una exitosa presentación el sábado pasado en el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco, el sinaloense dijo estar contento por iniciar el año con el pie derecho.



Sentado en el interior de su camerino, el cantautor se dejó ver muy emocionado luego de llenar el mismo lugar en que se han presentado grandes luminarias como Marc Anthony, Ringo Starr, y Sarah Brightman, además de haber recibido durante la noche en el Auditorio Telmex, varias ovaciones de pie de un público emocionado.



Esos momentos inolvidables que vivió en Zapopan, espera repetirlos, ahora que realizará la gira “Dos mundos, una historia”, al lado de Gerardo Ortiz.



Una mancuerna musical que no solamente se concretará en realizarla en suelo de Estados Unidos, sino que México está contemplado y que empezará en abril, compartió.



Graba con Kalimba

Mientras que con el ex integrante de OV7, Kalimba, grabó el tema “Pero la recuerdo” a ritmo de banda y comentó que en las próximas semanas realizarán la presentación oficial en la Ciudad de México, pero ya en redes sociales pueden ver el video de este dueto.



“Hay también planes con Remmy Valenzuela, las sorpresas ya están hechas, ahora solo hay que sacarlas, si no las hemos sacado es porque Remmy pertenece a una compañía discográfica y hay que pedir permiso ya que el material lo hizo la compañía mía”, explicó el nacido en Sinaloa.



Promete volver a BC

Aprovechó para enviar un mensaje a la gente de Tijuana, ciudad que forma parte de su gira “Pancho Barraza al natural”, comprometiéndose a ofrecer un concierto el 16 de junio en la Plaza Monumental, si no más bonito que el del Auditorio Telmex, al menos más lleno de música, porque todavía hay más canciones que la gente quiere escuchar con los nuevos arreglos.



Finalmente comento que este año lanzará dos discos, uno de las primeras composiciones que hizo y grabó con Recoditos, pero renovados y después el disco inédito, aseguró solo hay espacio para esos dos discos este 2018.