Tres mujeres acechan al Óscar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un sonido a taconazos se está escuchando en los pasillos de Hollywood, anunciando que las tres protagonistas afroamericanas de “Talentos ocultos” podrían ser las “aguafiestas” de las producciones favoritas a ganar el Óscar este 26 de febrero, tras haber ganado hace unos días el premio del sindicato de actores, SAG, a Mejor Ensamble Actoral.



Los actores son mayoría en las filas de la Academia de Hollywood, por lo que su voto al reparto que reúne a minorías en “Talentos Ocultos”, podría ser la bandera que Hollywood quisiera ondear ante el Washington de Donald Trump.



Además, las nubes que han caído sobre la región demócrata podrían favorecer un optimismo similar al que trajo “Rocky” al Óscar de Mejor Película en 1976, compitiendo con las más cínicas como “Todos los hombres del presidente” (del caso Watergate) o “Network” (que criticaba a los medios de comunicación).



Con tres nominaciones a la estatuilla dorada, incluyendo Mejor Película, “Talentos Ocultos” se ubica en 1961, narrando las biografías de las expertas en matemáticas Katherine Goble Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monáe), quienes un par de años antes de la lucha por los derechos humanos, pudieron probarle al mundo anglosajón que su presencia en la ciencia era más que valiosa, siendo parte crucial del programa Mercurio, que colocó al primer estadounidense, John Glenn, en órbita.



“Pienso en todas las travesías que ha pasado el género femenino a lo largo de la historia... Hitler no era una mujer, Mussolini no era una mujer. Recuerdo todas las cosas que han pasado, con todas esas locuras que involucran armas en nuestro país (Estados Unidos). No digo que todos los hombres sean así, pero hay que darles a las mujeres una oportunidad y ver lo que sería del mundo si las mujeres fueran líderes”, dijo el productor del filme y también compositor afroamericano, Pharrell Williams, sobre el discurso divisorio de Trump, una semana antes de su elección presidencial.



“Esperamos que ésta película inspire la unidad. No queremos ser una curita, queremos ser una medicina, para promover verdadera curación y dejar brillar a las mujeres, porque merecen un verdadero lugar en la luz del sol, metafórica y literalmente y creo que como hombres sí podemos colocarnos a su lado o detrás de ellas y realmente apoyarlas, creo que todo mejorará”, agregó Pharrell Williams.



Renombradas como “computadoras humanas” las mujeres de la cinta “Talentos Ocultos” (que durante su estreno en Estados Unidos provocó incluso un movimiento para promover que más gente acudiera a los cines a verla) tenían el talento de hacer los cálculos matemáticos que ayudarían a poner a Glenn en el espacio y traerlo de regreso con vida.



Eso era, por cierto, tema de prioridad nacional en Estados Unidos, ante el primer zarpazo de los rusos con Yuri Gagarin en órbita en abril del 61.



Con cintas como “El campo de los sueños”, “JFK” y “Danza con lobos”, Kevin Costner, se ha forjado una carrera como el arquetipo de héroe estadounidense, ubicado siempre en el espectro de lo que es el ideal de justicia.



En “Talentos Ocultos”, a sus 62 años Costner es el líder del área de cálculos y planeación del vuelo de Glenn, dependiendo de la mente de Katherine Globe, mientras sus colegas la veían con suspicacia por el color de su piel. Entre ellos el ingeniero Paul Stafford, interpretado por Jim Parsons (The Big Bang Theory).



“Cuando me ofrecieron el proyecto, yo sólo vi que ésta película es sobre tres mujeres, de distinta edad y complexión física; pero que lo hermoso estaba en sus mentes. ¿A cuánta gente no se le ha permitido contribuir por el racismo, o por una idea enferma de quién puede y quién no?”, confesó Kostner.



“En mi vida he visto todo tipo de mujeres geniales. Empezando por mi mamá, quien me dio el regalo del amor y de la disciplina. Me regaló la idea de que en Estados Unidos puedes conseguir lo que quieras. Esa idea me acompañó al crecer todo el tiempo”.



“Talentos Ocultos2 es dirigida por Theodore Melfi (St. Vincent, 2014) y se estrena este fin de semana en México. La cinta está basada en el libro Hidden Figures de Margot Lee Shetterly, periodista afroamericana cuyo padre trabajó en la NASA.