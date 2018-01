Playboy podría retirar definitivamente su revista impresa

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

La compañía Playboy Enterprises Inc. está considerando suspender en forma definitiva la publicación de su revista impresa, fundada hace más de seis décadas por Hugh Hefner, quien murió en septiembre pasado.



Tras la muerte de Hefner, se ha desencadenado el traspaso de la propiedad de la empresa de la familia de Hefner al accionista mayor, la compañía Rizvi Traverse, según un informe publicado por el diario The Wall Street Journal.



Ben Kohn, socio administrativo de Rizvi, quien es el director ejecutivo de Playboy Enterprises, quiere cambiar el énfasis de la compañía hacia las asociaciones de marca y los acuerdos de licencia.



"Queremos centrarnos en lo que llamamos el 'Mundo de Playboy', que es mucho más grande que una pequeña publicación impresa heredada (...) Tenemos planeado dedicar el 2018 a la transición de una empresa de medios a una compañía de manejo de marcas”, explicó Kohn.



Ese cambio implica considerar la finalización de la revista impresa, que salió a la venta en 1953.



La circulación en Estados Unidos ha disminuido de 5.6 millones en 1975 a menos de 500 mil. El diario señaló que la revista impresa de Playboy, que ahora publica seis números al año, ha perdido hasta siete millones de dólares anuales en los últimos años.



"Históricamente, podríamos justificar las pérdidas debido al valor de comercialización, pero también hay que pensar a futuro (...) No estoy seguro de que la impresión sea necesariamente la mejor forma de comunicarse con nuestro consumidor", sostuvo Kohn.



En 2016, Playboy dejó de publicar fotos de mujeres totalmente desnudas como parte de un rediseño de la revista impresa.



Pero el año pasado, las mujeres desnudas regresaron a Playboy, y Cooper Hefner, el hijo del fundador de la revista y jefe creativo de la compañía, consideró que ese cambio había sido un error.



"La desnudez nunca fue el problema porque la desnudez no es un problema", escribió entonces Cooper Hefner en Twitter. "Hoy recuperamos nuestra identidad y reclamamos quiénes somos", añadió.



En 2011, Rizvi Traverse ayudó a Hugh Hefner a adquirir el resto de las acciones para retirar a Playboy del mercado bursátil, recibiendo el control de casi el 66 por ciento de la empresa. Como parte del trato, Rizvi Traverse accedió a continuar publicando la revista mientras Hefner viviera.



Ahora, la empresa de accionistas se encuentra en pláticas a fin de adquirir el 35 por ciento de las acciones que Hefner dejó a sus herederos, indicó Wall Street Journal, que citó a una persona cercana a las negociaciones.



Playboy pretende recabar a principios del presente año entre 25 y 100 millones de dólares con el fin de readquirir las acciones y financiar acuerdos futuros de asociaciones, agregó el diario.



Fuente: Notimex