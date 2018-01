'Aún hay Latin lover para rato'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Fue 2017 un año redondo para el regio Víctor Manuel Reséndez, Latin Lover: Formó parte de la telenovela Mi marido tiene familia y de la serie Hoy voy a cambiar, pero lo mejor para él es que pudo volver como sex symbol y bailarín en su tercera vuelta en el show Sólo para mujeres.



“Antes compartía el escenario con gente de mi edad, ahora soy el más grande, estoy en el escenario con chavos que tienen la edad de mis hijos, mi hijo mayor tiene 28 años y mi hija 24. Que la gente me diga, ‘Latin, te ves muy bien y bailas increíble’, no tiene precio, eso me motiva a pensar que hay Latin Lover para rato”.



Ponerse en forma no fue tanto trabajo para un atleta como él, aunque hubo un tiempo en que el sobrepeso fue su enemigo; una inflamación en su articulaciones lo retiró del ejercicio por el intenso dolor, y el tratamiento que tuvo que llevar con cortisona le provocó ese efecto secundario; ahora en sus 50 se siente como nunca.



“Siento que estoy entrando en una etapa diferente, donde se empiezan a ver las arrugas y la edad, pero mi corazón y alma siguen siendo jóvenes. Antes me cuidaba para dar una buena imagen, sobre todo para las mujeres, pero ahora mi actitud, mi estilo de vida y mi cuerpo se los quiero mostrar a los hombres, porque quiero decirles que a los 50 años se pueden ver bien”.



Sólo para mujeres engloba cosas que le gustan a Latin, actuar, bailar y lucir bien para las damas, que desde las butacas gritan cuando él y sus 15 compañeros se quedan sin ropa al nal del show, demostrando que el pudor se queda en el camerino.



“El pudor lo perdí hace muchos años, mi esposa ha estado desde antes que yo empezara mi carrera de luchador, actor y conductor; cuando recién nos casamos trabajaba en un gimnasio, un puesto de hamburguesas y bailaba en un antro como stripper, ella contaba las propinas que me ponían al ladito del calzón, entonces no es nada nuevo para ella, ni para mí porque siempre he trabajado para las mujeres”.



Mientras las agendas se ajustan para seguir la gira de Sólo para mujeres, Latin explicó que tiene en puerta una serie y no con Televisa, y aunque aún no hay nada concreto espera que no se interponga con las grabaciones de Mi marido tiene familia.



“En el primer trimestre comenzamos con la segunda temporada; como las series son de 10 o 20 capítulos tal vez pueda hacer las dos cosas. Con salud todo se puede, puedes aprovechar las oportunidades y, si no, hay que buscarlas”.