Más comedias, lo que viene

CIUDAD DE MÉXICO

El cine mexicano tendrá durante 2018 la misión de superar los 24 millones de boletos vendidos en 2017, que se quedó a 6 millones de igualar su récord histórico.



Varias comedias con rostros nuevos, como Bárbara de Regil y otros ya conocidos, como Mariana Treviño; géneros nuevos como el drama de Luis Gerardo Méndez o documentales de grupos populares llevan la batuta.



Aquí presentamos algunos de los estrenos que llegarán a la cartelera durante los próximos 12 meses.



ENERO

12. Una mujer sin filtro

Fernanda Castillo (El señor de los cielos) interpreta a una chica que, tras años de no decir lo que realmente piensa para no herir susceptibilidades, decide cortar con esa frontera pase lo que pase.



19. La leyenda del charro negro

Nueva entrega de la saga liderada por Ánima Estudios. En esta ocasión ese espectro que concede dinero a cambio de llevarlo al inframundo, es el “enemigo” de Leo San Juan, el Alebrije y el caballero español.



26. Lo más sencillo es complicarlo todo

Comedia protagonizada por Danna Paola en donde su personaje está enamorado de un hombre mayor que, para su desgracia, se siente atraído por lo que considera la mujer más bella del mundo, en Marjorie Sousa.



FEBRERO

2. La prima Basada en la novela de Eca de Queiros (El crimen del padre Amaro), es una comedia con guión de Vicente Leñero. Es protagonizada por Natasha Esca (Qué pobres tan ricos) tocando el tema del adulterio femenino.



La región salvaje

Un monstruo que habita una cabaña en medio de un bosque y personas que desean cambiar su vida, al precio que sea, le dieron a su director Amat Escalante, un premio en el festival de Venecia 2016.



El maíz en tiempos del cólera

Documental donde una familia huichola, otra mixe y dos de tzeltales hablan desde sus milpas, los caminos y sus casas acerca de la importancia de la siembra y los peligros que enfenta la alimentación mexicana.



9. La boda de Valentina

Comedia con Marimar Vega, Omar Chaparro y... un tercero en discordia, proveniente de Estados Unidos, que desea acabar con su amor. Marco Polo Constandse (Cásese quien pueda) es el director.



16. Sueño en otro idioma

Los dos últimos hablantes de una lengua intentan recomponer su relación rota años atrás, a causa de una decepción amorosa. Dirige Ernesto Contreras, mismo de Párpados azules y Café Tacvba: seguir siendo.



23. Cómplices

Arath de la Torre, Sharlene Taulé y Jesús Zavala encabezan esta historia donde un conquistador nato de mujeres debe ayudar a su sobrino, quien está sumido en una depresión. El problema es cuando aparece una chica de ensueño.



MARZO

2.La cuarta compañía

En los albores de los 80, presos de la cárcel de Santa Martha eran soltados por las noches para robar autos, bajo la consigna de regresar en la mañana. Los ladrones jugaban futbol americano y competían en una liga.



9. Marcianos vs. mexicanos

Atacados continuamente por el gobierno de Donald Trump, ahora los connacionales son los únicos que pueden enfrentar una amenaza espacial. Martha Higareda, Omar Chaparro y Adal Ramones, en las voces.



16. Todo mal

Comedia en la que el penacho de Moctezuma, guarecido en Europa desde hace cuatro siglos, regresa a México al cuidado de tres personas que no la tendrán fácil: Martín Altomaro, Osvaldo Benavides y Alfonso Dosal.



ABRIL

6. Los adioses

La vida de la escritora Rosario Castellanos y su relación con Ricardo Guerra desde la UNAM. Ganadora del premio del Público en el Festival de Morelia, el elenco es encabezado por Karina Gidi y Daniel Giménez Cacho.



13. Ana y Bruno

Película animada que tardó 10 años en concretarse, bajo la dirección de Carlos Carrera. Una niña en un psiquiátrico y un pequeño ser verde se vuelven amigos en la búsqueda del papá de ella.



Los inquilinos

Una pareja llega a una vecindad donde le comienzan a pasar cosas extrañas y sobrenaturales. Filmada en Guadalajara, cuenta con la música de Ximena Sariñana y las actuaciones de Danny Perea y Erick Elías.



20. Si yo fuera tú

Después de una discusión nocturna, el inusual alineamiento de los planetas Venus, Tierra y Marte provoca una mágica transformación: resulta que el alma de Antonio está atrapada en el cuerpo de Claudia y viceversa.



27. Sacúdete las penas

Melissa Barrera y Roberto Sosa en una historia de amor en la década de los 50 y que transcurre en el interior del Palacio de Lecumberri, una de las prisiones más violentas en la historia mexicana.



30. Hasta que la boda nos separe

Remake de la cinta rusa Gorko, que generó más de 4 millones de asistentes. Comedia en donde la gente verá que lo difícil no es casarse sino los preparativos que lleva la boda



MAYO

11. Helena

Versión mexicana de la novela Noches blancas, de escritor ruso Fiódor Dostoyevski, donde se retoma la base de dos desconocidos que en un día pasan por todas las facetas del amor. Actúan Alfonso Dosal y la española Natalia Varela.



18. Eres mi pasión

¿Hasta dónde es malo el gusto por el futbol? La pareja integrada por Mariana Treviño (Club de cuervos) y Mauricio Isaac (Kilómetro 31.2) demuestra que esta pasión puede acabar con matrimonios y familias completas, aunque en comedia.



20. El club de los insomnes

En una tienda de 24 horas todo puede pasar y más si es de madrugada. Un chico solitario y la dependienta entablan en pocos minutos una relación amistosa y de reflexión que los llevará por otros caminos.



AGOSTO

3. Ahí viene Cascarrabias

La serie de caricatura ochentera en la que la Princesa Amanecer buscaba la cueva de las Orquídeas Susurrantes llega de la manos de Ánima Estudios, que revivió hace un sexenio a Don Gato y su Pandilla.



17. Malacopa

Todos tienen derecho a tomar una copita para tomar valor, pero en el caso del personaje de Luis Arrieta, ésta sirve para que su alter ego tome el poder y se convierta en un torbellino en la oficina y la vida sentimental.



30. Escuela para seductores

No necesariamente el hombre debe pagar las cuentas de la chica, eso dice en este filme el protagonista que se dedica a enseñar cómo conquistar mujeres. Es la ópera prima de la actriz Giovanna Zacarías.



SEPTIEMBRE

14. El complot mongol

Basada en la novela de Rafael Bernal, cuenta los intentos de la policía mexicana para frenar un ataque al presidente estadounidense en tierras nacionales. Damián Alcázar protagoniza y actúan, entre otros, Eugenio Derbez y Xavier López Chabelo.



OCTUBRE

26. A la herencia con cariño

Una disputa por la herencia del padre de familia, donde dos chicos se creen hermanos, es motor de esta comedia con Paulette Hernández y Alberto Guerra. Dirige Juan Carlos de Llaca (Por la libre).



NOVIEMBRE

16. Bayoneta

Por varias semanas Luis Gerardo Méndez vivió como boxeador: levantándose de madrugada, entrenando con el sparring de Julio César Chávez y comiendo sano, para dar vida a un deportista buscando la vida.



30. Ni tú ni yo

De cierta forma, la lucha libre regresa al cine mexicano, con un personaje que pierde la pelea importante de su vida, pero recibe una nueva oportunidad. Bárbara de Regil, César Rodríguez y Mauricio Argüelles están en el elenco.



DICIEMBRE

21. Las niñas bien

Basada en el libro de Guadalupe Loaeza, escarba en lo que era ser una chica en la década de los 80. Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas y Johanna Murillo protagonizan la historia que ha vendido 400 mil ejemplares.