Maria Bello entra en acción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Maria Bello tiene 50 años y confiesa que durante sus 20 y 30 siempre quiso ser una estrella de acción.



Durante su carrera ha tenido la oportunidad de hacer uno que otro papel en donde tiene que correr, portar un arma o medio pelear, como cuando protagonizó la tercera parte de La Momia.



A mediados de 2017 fue elegida para unirse al elenco de NCIS: Criminología Naval, una de las series de televisión más longevas y que estrena hoy la segunda parte de la temporada 15 en Estados Unidos; en México se transmite por AXN los miércoles a las 21:00 horas.



La llegada de Maria al set de la serie no sólo incluyó la bienvenida por parte de la familia, también la enfrentó a una dura polémica.



Y es que durante los primeros meses de grabaciones, la actriz compartió en redes sociales una imagen en donde se le ve portando un arma.



Las críticas no se hicieron esperar, pues la fotografía se difundió justo cuando se cuestiona el derecho a la portación de armas por parte de ciudadanos en un país que ha sido blanco constante de ataques, tiroteos y masacres.



“He tomado cursos sobre cómo usar las armas y tuve ese tipo de entrenamiento para otro tipo de películas, pero aquí tenemos un asesor que fue parte de los marines y de esta división de NCIS, quien está muy orgulloso de mostrarnos la forma en la que se usan las armas, para ser exacto y no cometer errores. Y esa foto fue durante una sesión de entrenamiento. Entiendo que cada persona tiene sensibilidades distintas y puntos de vista diferentes, para mí fue así de: este es mi trabajo, esto es lo que hago y estaba entrenando para mi trabajo”, explicó la actriz.



Fue así que Bello descubrió que ser una estrella de acción no es tan fácil como parece. “Ahora tengo 50 y hace poco Wilmer (Valderrama) y yo hicimos unas escenas en donde se supone que estamos en Afganistán y en donde la verdad no fui muy buena, porque estaba cargando un traje muy pesado, en una locación de desierto y cargaba una arma también muy pesada; después de 15 horas yo le pedí ayuda a Wilmer, así llegué a la conclusión de que mi doble de acción podía hacer este tipo de escenas”, añadió entre risas.



A pesar de esta experiencia interpretando a la agente Jack Sloane, la actriz no se rinde y ahora está trabajando con Viola Davis en una película llena de acción.



“Estamos haciendo esta historia sobre mujeres negras, en donde habrá escenas de acción y sobre un proceso muy difícil en nuestra historia”.



La rubia aseguró que siempre ha querido hacer más personajes femeninos fuertes.



“Siempre he sido una gran promotora de que haya más personajes de mujeres en acción y estar trabajando en esta película con Viola Davis, en donde es una mujer de acción, es muestra de ello”.



Aun con esta faceta ruda, Bello confiesa que disfruta sentarse a leer y tomar té en su mejor juego de porcelana. Sin embargo, desde que se unió al elenco de NCIS no tiene mucho tiempo libre.



“Todos los papeles que escojo tienen relación con el momento personal que estoy viviendo. Mi hijo recién se mudó a Vancouver y cuando le comenté que me habían ofrecido este papel, fue el primero en decirme que tenía que hacerlo, que era una serie muy importante y así fue”.



Además de su participación en el programa, Maria espera el estreno de tres películas este año: Everyday, Monumental y Giant Little Ones.