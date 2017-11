Eva Longoria aplaude valor de mujeres acosadas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Eva Longoria agradece a Dios que nunca haya tenido que vivir ningún episodio de acoso sexual, sin embargo, reconoce la bravía de sus

colegas que están hablando sobre el tema en Hollywood, particularmente contra el productor de cine Harvey Weinstein y que ha desatado un escándalo en la industria.



“Las mujeres que están hablando de esto son muy valientes, es algo muy duro de decir, de experimentar y, por cierto, no pasa sólo en el

mundo del entretenimiento, pasa en cualquier industria del entretenimiento.



“En el consultorio de un doctor, si estás en un despacho de abogados, si eres una maestra, no sólo es tema del entretenimiento. La industria del entretenimiento está teniendo mucha atención porque es entretenimiento, pero pasa en todas partes”, dijo.



La actriz espera que con las denuncias que han ido saliendo a la luz cientos de otras mujeres puedan obtener ayuda. “Y esperemos que

esto ayude a terminar con el abuso del poder”.



La actriz es reconocida por su papel en la serie Esposas desesperadas (2004-2011) y ella fue de las primeras latinas, en la historia reciente de la televisión estadounidense, que ganó tanto popularidad como prestigio.



De acuerdo con Longoria, se necesitan más mujeres latinas en el mundo del entretenimiento, no sólo para protagonizar, también para

contar las historias de las raíces latinas.



“Hay muchas oportunidades para las mujeres y específicamente

en nuestra industria, pero necesitamos más gente detrás de la cámara, necesitamos más mujeres escribiendo, dirigiendo y produciendo.



“Si queremos ver nuestras historias, si queremos vernos en la pantalla, necesitamos contar nuestra historia y que no sea otra persona quien la cuente”.



En congruencia con este pensamiento, la actriz está en el proceso de producir varias historias sobre latinos y considera que las latinas,

lejos de buscar ser famosas, están buscando ser exitosas.



Sobre su regreso a la televisión, comenta que no será pronto, ya que está enfocada en la dirección y producción de sus propios proyectos,

pero ninguno de ellos incluye México. “Yo no podría hacer una película en español, porque no hablo español”, explica en castellano y entre risas. “Ahora mismo me estoy esforzando”.



Longoria estuvo en nuestro país para la gala benéfica de la fundación Global Gift, de la que es anfitriona y que recaudará fondos para ayudar a las víctimas de los sismos de septiembre pasado en México y que afectaron a la Ciudad de México y a Oaxaca, Chiapas, Morelos,Puebla, Guerrero y el Estado de México.



Acompañada de Maluma, hablaron de la intención de seguir ayudando a los mexicanos, incluso el colombiano aportará con su propia

fundación a la causa de reconstrucción.



“Gracias a Eva estoy acá, gracias a ella y su equipo que se comunicaron conmigo y de inmediato dije que sí. Para mí es muy importante estar acá con mi fundación El Arte de los Sueños. Después de todo el desastre y todo lo que pasó en México, uno que tiene voz es lo mínimo que puede hacer, comunicar la ayuda y ayudar”.