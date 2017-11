Concierto 'Amplifica' envía mensaje contra la apatía

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A las 18:00 horas el Palacio de los Deportes apagó sus luces para recibir en el escenario al actor Diego Luna y dar comienzo a Amplifica, el concierto que logró reunir a exponentes de la música como Mon Laferte, Kinky, Zoé, Café Tacuba y Molotov.



Antes de presentar al primer artista, Luna agradeció la asistencia y ánimo de la gente: “Ayudar es lo que nos corresponde y aceptar que

juntos somos poderosísimos, que podemos hacer mucho y esta noche es el ejemplo”.



La primera en salir al escenario fue Mon Laferte; con el tema “Tormento” inició la velada que siguió con “Si tú me quisieras” y “Mi buen amor”, acompañada de Luis Humberto.



Después de “No te fumes mi mariguana” finalizó con un homenaje a Selena al interpretar “Si una vez”.



Lo recaudado en Amplifica será destinado a Cántaro azul, Reconstruyendo México, Redes y Fondo Semillas, entre otras instituciones.



Durante la jornada se transmitieron videos de distintos artistas, mandaron saludos y cantaron. La primera que salió en las pantallas fue Natalia Lafourcafe, quien lamentó no poder estar presente.

Otro en aparecer en video fue el director Alfonso Cuarón, quien invitó a que la gente siguiera donando.



Los siguientes en salir a escena fueron Café Tacuba.

“El futuro somos nosotros, organizándonos, creando una nueva humanidad. Esto está muy chingón, necesitamos alegría y eso es pura

alegría para estos momentos difíciles”, diría Rubén Albarrán y cantó “Las ores”.



y “Chilanga banda”, “El baile y el salón” y “Déjate caer”,

entre otras.



El grupo Reyno llegó para agradecer la oportunidad de cantar e interpretar tres canciones. Los siguientes en despertar los gritos en el Palacio fueron Kinky.



Se proyectó también un video de Residente, quien expresó que le debe mucho a México; también aparecerían en la pantallas un mensaje

del grupo Phoenix y Babasónicos, así como el grupo Dorian.



El siguiente en llegar al escenario fue Zoé. León Larregui, su vocalista, ocupó el micrófono para pedir que la gente siguiera donando dinero para la reconstrucción de casas y escuelas de los damnificados de los sismos.



Cantaron temas como “Fin de semana” y “Arrullo de estrellas”. Completaron su repertorio con “Últimos días”, “Nada”, “Reptilectric” y “Vía Láctea”. “Este show es una energía muy especial, muchísimas gracias. Esto es el México del futuro, a esto me refiero”,

diría nuevamente al micrófono Larregui antes de cantar “Soñé”.



Para finalizar su presentación Zoé se haría acompañar de Mon Laferte, Gil Cerezo e integrantes de Molotov y Café Tacuba para cantar “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo.



Larregui presentó con un clip antes de pasar al escenario a Arturo Hernández, uno de los Súper Cívicos, quien al tomar el micrófono

subrayó: “El principal enemigo de México es la pinche apatía mexicana, mientras no rompamos ese esquema no vamos a poder

trascender”.



La velada culminó con las presentaciones de Enjambre y la banda Molotov, que fue presentada por Gael García Bernal en un concierto que hizo un llamado a acabar con el conformismo, la corrupción y a seguir la reconstrucción del país.