Disquera: Funeral de Chester Bennington fue el fin de semana

NUEVA YORK (AP )

El funeral de Chester Bennington se realizó el fin de semana en Los Ángeles, dijo la disquera del vocalista de Linkin Park el miércoles.



Warner Bros. Records dijo que el servicio privado en el Jardín Botánico de la Costa Sur en Palos Verdes se realizó el sábado.



Más de 500 familiares y amigos, incluidos miembros de Linkin Park y otros músicos, asistieron. Mike Shinoda, de la misma banda de rock, dio una elegía.



Bennington se ahorcó de una puerta de su casa cerca de Los Ángeles el mes pasado. Su muerte fue declarada un suicidio.



El sello discográfico también dijo que más de 300 homenajes a Bennington organizados por sus fans se realizaron alrededor del mundo.



La organización sin ánimo de lucro de Linkin Park Music for Relief lanzó el fondo One More Light en honor al difunto cantante.