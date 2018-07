Dulce María causa controversia en las redes tras apoyar a Brasil

(GH)

😂😂😂 pues que creeeeen!! Que hoy le voy a Brasiiiiiil!!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷😁😁😁 https://t.co/2OVw6ClzSr — Dulce Maria (@DulceMaria) 2 de julio de 2018

La intérprete mexicana provocó que los usuarios de las redes sociales la criticaran tras manifestarse a favor de la selección brasileña durante el partido de México contra Brasil.Dulce publicó en su cuenta de Twitter que esta vez no estaría a favor de México, ya que prefirió apoyar al equipo contrario.“Pues ¿qué cree? ¡Que hoy le voy a Brasil!”, fue el comentario que causó polémica entre los seguidores de la ex RBD, quienes le mostraron su descontento por no apoyar a la selección de su país.“Que trizte que te vallas por un equipo que no es tu país de verdad”, “¡Dulce, hermana, ya no eres mexicana!”, fueron algunos de los comentarios que recibió la mexicana.Cabe destacar que minutos Dulce María explicó la razón de su comentario, “Es porque dicen que a los que yo le voy pierden”.´