¿Quién se ve mejor? Yuri o Belinda

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Hace unos meses, Yuri asistió al programa en línea de Adela Micha enfundada en un total look de la firma Gucci colección primavera-verano 2018.



De inmediato la cantante de "La maldita primavera" causó revuelo en redes sociales por un outfit deportivo de la firma italiana ya que, tal como esperábamos, el "chistecito" costó un total de 135 mil pesos.



Yuri gasta 135 mil pesos en su look deportivo

La cantante sorprendió con un atuendo que cuesta más que 20 mil viajes en el metro.



Sin embargo, hace unos días vimos a Belinda usando la misma chamarra y no dudamos en hacer la comparación porque ambas artistas tienen un estilo totalmente diferente.



En primer lugar esta prenda fue usada por Belinda en su presentación de celebración en la fiesta del Orgullo el fin de semana pasado. Sin embargo, el gran momento para esta estrella y la prenda fue en la participación del cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estado Azteca. La chamarra Gucci azul con aplicaciones de cristales con un valor de 113 mil pesos fue una de las prendas protagonistas del AMLOFest.



¿Qué marcas usó Belinda en el AMLOFest?

Sin embargo, cada quien usó esta prenda muy a su estilo. Por ejemplo, Yuri fue a la segura y llevó el total look traído desde la pasarela.



Mientras, Belinda lo combinó en la fiesta del orgullo con un top blanco con aplicaciones de cristales y un pantalón plateado. Para el AMLOFest, Beli optó por un top y un pantalón deportivo blanco. Esta fórmula de estilo destaca porque Beli dejó que la chamarra fuera protagonista del look y lograr así un estilo deportivo muy fashionista.



No obstante, Yuri es una de las mejor vestidas del medio y con este total look de Gucci nos dejó impactadas. Pero al final, decidimos que Belinda fue quien mejor llevó la prenda debido a su versatilidad al momento de combinar la ropa.