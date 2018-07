Susana Harp aplaude triunfo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de haber participado la semana pasada en el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, la cantante Susana Harp expresó su alegría al saber los resultados de la elección.



En entrevista, Harp dijo que ver el despertar cívico de la gente la lleno de alegría y sentirse satisfecha por lo logrado.



"Me siento muy feliz. Yo creo que esa es la mejor noticia para México y en especial para Oaxaca. Definitivamente no había otro candidato que conociera y quisiera más mi tierra de verdad con el corazón así que estoy muy contenta".



La cantante explicó que al estar en su estado y poder votar allá, las emociones estuvieron a flor de piel. "Fue muy emocionante porque era una exigencia de querer votar, donde se acababan las boletas, donde pasaron cosas, todos los ciudadanos realmente con la camiseta bien puesta de la democracia, porque ni siquiera sabíamos por quién querían votar pero exigían su posibilidad de votar. Fue realmente impresionante toda esta jornada electoral", afirmó.



Subrayó estar contenta por el triunfo de Obrador pero que no había tenido oportunidad de felicitarlo. "No hombre, ¡cómo crees, ni lo voy a intentar! Estoy viendo aquí las imágenes y esperando a que él hable y después nos vamos a ir al Zócalo aquí en Oaxaca. No creo ni siquiera que sea prudente".



Sobre lo que le pediría al nuevo presidente electo, pidió que mantenga en la mira a su estado y sus necesidades. "(Le pediría) que siga teniendo a Oaxaca tan presente como lo ha tenido siempre y que lo esperamos porque hay muchos compromisos con esta tierra que necesitan de verdad atención profunda y rápida, Oaxaca no puede más".



"Está demasiado rezagado en muchas cosas, es increíble que seamos el primer estado con más culturas vivas y el segundo estado de la República con mayor pobreza. Esto ya no puede seguir así", concluyó.