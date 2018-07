Alberto Agnesi participa en la telenovela"La Jefa del Campeón"

(GH)

En la nueva producción de Las Estrellas, ‘La Jefa del Campeón’, se proyecta la pasión del fútbol con una historia de superación y disciplina.



La nueva telenovela de Televisa protagonizada por África Zavala, presenta también la historia de Waldo quien es interpretado por Alberto Agnesi.



El actor platicó de forma exclusiva con este diario acerca de su personaje, el cual no será el más querido de la novela pero que sí dejará un mensaje positivo.



"Es un personaje muy ambivalente, con muchos vicios de carácter con buenas intenciones, porque al final de cuentas lo que el quiere es proveer, pero siempre el cariño importa y el fin no justifica los medios".



"Por eso se equivoca y mete en problemas a su familia, a sus hijos a su mujer y eventualmente termina perdiendo todo como consecuencia de sus actos".



"Yo no creo que sea un tipo malo porque no es un psicópata, pero es una persona que no está estructurada y que termina cometiendo muchos errores, y eso lo hace muy humano", compartió.



Gracias a este proyecto, el actor expresó que se siente complacido de poder mezclar sus dos más grandes pasiones que es el fútbol y la actuación.



"Imagínate qué padre poder hacer lo que más me gusta que es actuar con el tema que no el actor pero yo sí, que es el fútbol entonces haz de cuenta que me pagan por ir a Disneylandia"



Comparte el mensaje de la Selección Mexicana (Descanso)



Con la fiebre mundialista y el papel que está realizando la Selección Mexicana en la Copa Mundial, ha dejado un mensaje positivo para el país, mismo que Agnasi comparte.



"No importa lo que la gente piense de ti, no importa lo que la gente espere de ti, tus sueños arropados de disciplina, de sudar la camiseta, de creértela, como dice el buen Chicharito: imaginarse cosas chingonas".



"Y de poner detrás de esa imaginación, un esfuerzo, el sudor, la disciplina, la preparación, somos capaces de llegar a lugares que nadie esperaría que estuviéramos y eso está padre poderlo adaptar a muchas disciplinas", finalizó.



‘La Jefa del Campeón’, se ve todos los días a las 6:30 pm por el Canal de Las Estrellas.