Carrera de Luis Miguel no se verá afectada

De acuerdo con Giancarlo Sopo, experto en Imagen Pública, la situación legal del cantante Luis Miguel no afectará su carrera.



Luego de que se diera a conocer la detención de Luis Miguel el día de hoy ante la justicia de Estados Unidos, se ha especulado sobre la posibilidad de que podría pisar la cárcel, sin embargo, debido a que el caso es tratado de manera civil y donde se podría llegar a un acuerdo, es muy difícil que el cantante pase por eso.



En entrevista para EL UNIVERSAL, Giancarlo Sopo, experto en imagen y relaciones públicas de la firma JeffreyGroup, aseguró que la situación legal por la que atraviesa la estrella no impactará de manera negativa en la carrera de Luis Miguel, así como asegurar que es imposible que llegue a estar tras las rejas.



“La realidad es que no es un caso serio desde el punto de vista legal, es un caso civil y no tiene penalidades criminales, no es algo en lo cual él pueda ir a la cárcel si se le cita en la corte.



La razón por la cual él está en esta situación es porque no había ido pero desde el punto de vista legal, no es un tema criminal.



Las autoridades no lo estaban buscando proactivamente, él lo que tenía es que si se tropezaba con la ley como en una parada de tráfico o de alguna forma le piden el carnet, ahí sí las autoridades tenían orden de arresto pero no lo iban a buscar proactivamente. En los casos civiles con simplemente asistir a las citas en la corte, uno no corre ningún riesgo de terminar preso”, afirmó.



Aunque en años recientes "El Sol" ha estado envuelto en distintas querellas legales, el asesor de imagen, que ha trabajado por más de 10 años con personajes de distintos medios y de la talla del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, subrayó que esto no mermará en la percepción que el público tiene del artista.



“Yo no creo que este caso le haga ningún daño a lo que es su imagen pública, Luis Miguel siempre ha sido un artista conocido además por su gran talento, por una serie de comportamientos privados o de su forma de ser misterioso, enigmático e inalcanzable, por lo tanto no le debe sorprender a nadie que Luis Miguel no se presente en la corte, es como cualquier otro ser humano”.