Héctor Suárez denuncia amenazas; dice que por hablar del gobierno

(GH)

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui , el actor Héctor Suárez dio a conocer que sufrió amenazas e intimidaciones presuntamente por criticar al gobierno federal.Dijo que acudió a un centro comercial en Morelos, y al entrar al baño sintió una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima.“Me pidió que dejara de hablar del gobierno y de la Presidencia”, indicó Suárez. No obstante, dijo no creer que la Presidencia esté detrás de esto, pues “no los creo tan estúpidos”.“No sé si es una advertencia… me hice pipí, no vivo en paz. No sé qué hacer, estoy muy asustado”, abundó.La amenaza se dio el pasado 17 de abril y desde entonces analizó qué hacer. Adelantó que este martes acudirá ante la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia.