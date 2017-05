Piqué podría aparecer en el nuevo video de Shakira

(GH)

Hace casi un mes que Shakira lanzó el sencillo "Me enamoré" el cual dedica a su esposo, el futbolista Gerard Piqué. La cantante colombiana se encuentra en Barcelona para grabar el videoclip del tema y según periódicos deportivos será el propio jugador de FC Barcelona el protagonista del material visual, informó El País En las redes sociales se han filtrado imágenes del set de grabación. Una usuaria ha publicado en Instagram un video de la pareja en el lugar:En una reciente entrevista con Telemundo, la intérprete colombiana reveló que "a Gerard le encantó, le emocionó. Gané mucho crédito, además ahora que me voy a ir de gira".Hasta el momento Shakira no ha revelado más detalles al respecto aunque adelantó que “será muy pronto". Esta será la primera vez Milan y Sasha se separen de su padre por tanto tiempo. "Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer. Nos vamos de gira", aseguró y reconoció que será difícil. "Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños", concluyó.Cuando la cantante presentó el sencillo dijo: "Esta canción narra un momento de mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente estaba escalando árboles”. La canción dedicada al padre de sus dos hijos tiene frases como: La vida me empezó a cambiar / La noche que te conocí (...)/ Pensé: "Este todavía es un niño"/ Pero, ¿qué le voy a hacer? (...)/ Me enamoré, me ena-na-namoré/ Lo vi solito y me lancé/ Me ena-na-namoré/ Me ena-na-namo.../ Mira que cosa bonita/ Que boca más redondita/ Me gusta esa barbita (...)/ Contigo yo tendría 10 hijos/ Empecemos por un par (...)/ Y bailé hasta que me cansé/ Hasta que me cansé bailé Me ena-na-namoré/ Nos enamoramos (...)