Se descarta regreso de NSYNC en show de medio tiempo del Super Bowl

(GH)

Debido a la gran popularidad de los shows de medio tiempo del Super Bowl en los que participan artistas de talla internacional y que actualmente en sus presentaciones de poco más de 10 minutos sorprenden al mundo, las estrellas tratan de dar el mejor espectáculo a toda costa.



En esta edición del Super Bowl LII se corrieron rumores de que Justin Timberlake sorprendería al público con la aparición de su ex grupo noventero NSYNC, Boy Band con su mejor auge a finales de los 90´s y que algunos de sus éxitos fueron: “Bye Bye Bye”, “It´s Gonna Be Me” ó “This I Promise You”.



En vista del rumor, uno de sus ex integrantes, Joey Fatone, mencionó que no existe tal posibilidad, reconociendo que él está centrado en lo suyo y que no se encuentra haciendo ensayos previos al Super Bowl.



De igual manera, Timberlake en conferencia de prensa aseguró que NSYNC no sería su sorpresa bajo la manga. Ni tampoco Janet Jackson, quienes juntos protagonizaron un escándalo en el show de medio tiempo en el 2004.