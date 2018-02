Imagine Dragons felices de no cantar en el frío

MINNEAPOLIS, Minesota(AP )

Los integrantes de Imagine Dragons se sintieron felices de presentarse bajo techo antes del Super Bowl 52, a diferencia de su reciente concierto de Año Nuevo.



La banda galardonada con el Grammy encabezó el EA Sports Bowl el jueves en Minneapolis, e interpretaron éxitos como "Thunder", ''Believer" y "Radioactive".



El vocalista Dan Reynolds dijo que cantar a la intemperie con frío es “brutal porque se te cierran las cuerdas vocales, pero bajo techo no es tan malo”.



"Lo que hicimos en Año Nuevo en Nueva Orleans, eso es absurdamente frío", dijo el guitarrista Daniel Wayne Sermon, en referencia a su presentación en el espectáculo "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2018".



“Nos estábamos muriendo, es lo más frío en lo que he estado. Escuchamos que este era bajo techo y estábamos bastante contentos, no voy a mentirles”, dijo.



Imagine Dragons dio su concierto ante sus fervientes fans como parte de las presentaciones de Nomadic Live en el foro The Armory, donde el rapero Machine Gun Kelly y el DJ y productor Mura Masa también se presentaron.



Los miembros de la banda dijeron que no apoyaban a ningún equipo en especial entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Eagles de Filadelfia que se enfrentarán en el U.S. Bank Stadium el domingo. Reynolds también dijo que en la banda, que completan el guitarrista Ben McKee y el baterista Daniel Platzman, “ninguno de nosotros es una persona particularmente atlética”.



"Estudié la universidad en Boston así que supongo que debería ser un fan de los Pats. Me disculpo por eso", dijo Sermon, quien jugaba hockey en preparatoria.



“Quizá nosotros somos los dos tipos menos competitivos en la banda”, agregó Reynolds, quien dijo que jugaba soccer cuando era chico.



Aunque no apoya a un equipo en especial, Reynolds dijo que recientemente vio un documental sobre Tom Brady que le hizo apreciarlo como deportista.



"Era interesante. De alguna manera ves la dinámica de ser un padre y tener una familia y equilibrar eso con su impulso competitivo, la edad y el desgaste físico. Me pareció increíble, simplemente verlo fue inspirador”, dijo.



La agrupación que se creó en Las Vegas, dijo que regresar a Minneapolis les parece genial porque la ciudad es “una gran parte de la historia de la banda”.



"Siento que hay ciertas ciudades en Estados Unidos que realmente dan la sensación de estar en casa y esta es una de esas ciudades”, dijo Reynolds.



