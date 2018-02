The Weeknd y Kendrick Lamar presentan el sencillo 'Pray for me'

NUEVA YORK, Nueva York(GH)

The Weeknd, nominado a los premios Óscar y artista multiplatino ganador de varios premios Grammy®, y Kendrick Lamar, la célebre estrella mundial acreedora de varios premios Grammy, lanzaron “Pray For Me” un nuevo single de Black Panther The Album, el álbum oficial de Pantera Negra, la nueva película de Marvel Studios que llegará a los cines del país el 16 de febrero.



La canción fue presentada luego del reconocimiento de ambos artistas en los premios Grammy 2018, donde Lamar obtuvo 5 galardones en las categorías: “Mejor álbum de rap”, “Mejor canción de rap”, “Mejor interpretación cantada de rap”, “Mejor interpretación de rap”, “Mejor video musical”.



The Weeknd recibió el premio a “Mejor álbum Urban contemporáneo”, convirtiéndose en el único artista que obtuvo este reconocimiento en dos oportunidades.



“Pray For Me” marca la segunda colaboración entre The Weeknd y Lamar, luego de la canción “Sidewalks” del álbum multiplatino de The Weeknd Starboy [XO/Republic Records].



Curado y producido por Lamar y Anthony “Top Dawg” Tiffith, el productor discográfico nombrado “Ejecutivo del Año” por la revista Billboard, Black Panther The Album presenta temas de la banda sonora y música inspirada en la nueva película de Marvel Studios Pantera Negra.