Fallece actor de 'Mad About You'

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El actor nominado con el Tony Louis Zorich, quien interpretó al gruñón propietario de un restaurante griego en "The Muppets Take Manhattan" y al padre del personaje de Paul Reiser en la comedia de NBC “Mad About You" ha muerto a los 93 años.



Jonathan Mason, un representante de la agencia de talento Buchwald, dijo que Zorich murió el martes en su casa en Nueva York.



Entre los créditos de Zorich destacan "Becket", ''The Odd Couple", "Follies" de Stephen Sondheim y "Ma Rainey's Black Bottom". También fue nominado al Tony por "Hadrian VII" en 1969.



Pero quizá era más recordado como el vendedor de una tienda de artículos deportivos Burt Buchman en la serie "Mad About You" de 1992 a 1999. "Soy yo Burt, Burt Buchman ¡tu padre!", solía decir cuando entraba a la casa de su hijo, interpretado por Reiser.