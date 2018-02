Laferte se inspira en el cine asiático

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cuando la cantante Mon Laferte consiguió popularidad en México, algunos detractores la acusaban de que su imagen era una copia de Amy Winehouse.



Ahora, la cantante chilena demuestra que su inspiración no sólo proviene de la artista inglesa, sino también de la cultura asiática.



Para su nuevo sencillo, "Antes de ti", la intérprete se inspiró en el manga, el cine coreano y japonés y se dio a la tarea de dirigir el videoclip, siendo su debut en esto.



En conferencia de prensa, la cantante dijo que cuando estuvo tras la cámara sabía que su inspiración provenía de los filmes de culto "Señor venganza", "Señorita venganza" y "Old boy", del director surcoreano, Park Chan-Wook.



"Soy muy apasionada del cine, creo que todas las artes son muy bonitas, cada acto que uno hace se puede transformar en una poesía. Involucrarme en esto, en las paletas de colores, me sirvió para contar mejor mi historia", expresó.



Para Mon, su interés por dirigir este material audiovisual, además de su amor por el cine, proviene de su gusto por la cultura japonesa.



"Es una canción que concebí muy cinematográfica, como si fuera parte de una película como Kill Bill", confesó.



Este tema fue creado en la gira "La trenza" y como no se pudo grabar antes para poder incluirlo en el disco de lujo, se decidió lanzar en plataformas digitales desde este viernes.



La artista adelantó que tras tomar un mes de vacaciones, se encuentra trabajando actualmente en su nueva placa discográfica, misma que espera salga al mercado antes de que finalice 2018.