Manoella Torres quiere sumar 'GranDiosas'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Manoella Torres dice que, además de los grandes talentos con los que comparte escenario bajo el concepto de "GranDiosas", ella sueña con el día en que Lupita D’Alessio y Yuri se sumen al proyecto, por la gran carrera que tienen.



"Yo tengo en mente a estas dos mujeres talentosas que me encantaría que se unieran. Dicen por ahí que los sueños se hacen posibles a través del tiempo y puede suceder más adelante, ¿por qué no?"



Manoella señala que aún cuando se habla mucho del temperamento de las mujeres al trabajar juntas, ella y sus compañeras Rocío Banquells, Dulce y Edith Márquez —quien se une a este espectáculo para algunas presentaciones— han creado una buena relación en donde además de admirarse mutuamente, se respetan y entienden.



"Es un reto porque cada GranDiosa tiene que ser un poquito diferente, éste sería el octavo año del concepto y el mío el sexto.

Es un gran espectáculo con estas mujeres que tienen un gran talento, su estilo y sus éxitos, siempre me da mucha emoción qué va a pasar y qué va a suceder".



"Por mi parte no ha habido desde hace seis años ningún problema, al contrario, siempre he estado muy contenta con ellas. Sí somos muy diferentes, te puedo decir que yo soy la más tranquilita pero Dulce y Rocío son tremendas, son pasionales y directas, pero se respeta", expresó.



Adelantó que las "GranDiosas", quienes se presentarán el 9 de febrero en el Auditorio Nacional, el 15 en la Arena Monterrey y el 22 del mismo mes en el Auditorio Telmex de Guadalajara, esperan ansiosas deleitar a los asistentes.



"Va a haber muchas sorpresas, en este concierto habrá mariachis, banda sinaloense y va a estar bien padre y alegre el bailongo. Va a ser una celebración con el público y con estas hermosas mujeres".



Subrayó que le gustaría volver a presentarse en solitario en algún recinto de la capital. "A mí me hace falta ahorita hacer un disco nuevo y aparte de eso me gustaría hacer un Lunario o un Metropólitan porque fue un lleno cuando estuve el año pasado. Haciéndolo con todo mi amor y el disfrute, con todo mi público".