Los políticos dan risa en 'La boda de Valentina'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un nuevo partido político llega a México y se autocalifica como de la Austeridad, conformada por una mujer encerrada en prisión; una ex reina de belleza que se convierte en jefa de campaña y un junior que hace destrozos.



Los tres personajes forman parte del contexto del filme "La boda de Valentina", comedia mexicana que estrena el 9 de febrero en salas, la protagonizan Marimar Vega y Omar Chaparro.



Mientras ella interpreta a la hija que huye de su familia política, él es su ex novio, quien enloquece cuando sabe que su amor va a contraer matrimonio con un estadounidense (Ryan Carnes).



"Es una comedia romántica, pero cuando haces una película tienes la obligación de hablar lo que sucede y la parte política es suficiente para darle vergüenza a alguien y quiera salir del país", explica el director Marco Polo Constandse.



La cinta se estrenará paralelamente en México y Estados Unidos.

El guion de "La boda de Valentina" fue escrito por Issa López (Vuelven) y Santiago Limón, basada en una idea de Beto Gómez (Me gusta, pero me asusta).



"Nos daba para reírnos de la política, donde se ponen de pechito para burlarnos de ellos y de las dos culturas, que se ven", considera Marimar.



Tony Dalton (Matando Cabos). Jesús Zavala (Club de cuervos), Sabine Moussier (Sueño de amor) y Christian Tappan (El señor de los cielos) conforman el elenco.



"Queríamos hacer una comedia romántica no normal, donde hubiera vuelta de tuercas y la gente creyera que algo va a pasar y terminara en otra cosa", destaca Chaparro.



Contra Trump.

Cuestionados al respecto, por radicar actualmente en el país de la barras y las estrellas, Marimar y Omar consideraron que las medidas antimigrante de Donald Trump, no pasarán.



El actual mandatario estadounidense anulé recientemente el programa DACA, que protegía a 800 mil indocumentados que llegaron a EU siendo niños.



"¡Me cae muy gordo ese señor, ladra demasiado!, pero no sucederá", expresa Chaparro.



"Mucha gente de su gremio, de su partido no lo quiere, (lo que desea) no se va a llevar a cabo", subraya el histrión.