'Hoy', un experimento de dos décadas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Más de 7 mil programas y 40 mil horas de transmisión equivalen a 20 años del programa "Hoy" (que se cumplen el 3 de agosto) y lo hacen uno de los más longevos de Televisa.



Para su productor, Reynaldo López, ha sido como una prueba diaria. "Decimos que los programas diarios que son como laboratorios, pruebas todos los días".



Junto a seis productores que se han hecho cargo en distintas etapas han desfilado por el programa más de 70 conductores. Actualmente están Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Jorge VanRankin, Paul Stanley, Natalia Téllez y Pedro Prieto, entre otros, quienes han pasado de todo y siempre "en vivo".



Uno de los momentos inolvidables para Andrea fue cuando su esposo, Erik Rubín, fue a "Que todo México se entere", un segmento del mismo programa para pedirle matrimonio.



Entre sus peores momentos, confiesa, están la ocasión en que su esposo Erik se accidentó en 2002 y, el otro, su comentario "no porque suba el precio del dólar sube el precio de todo...", en 2016, que derivó no sólo en críticas y burlas, también en amenazas de muerte.



"Me trataron como si hubiera dicho algo que merecía amenazas de muerte y pusieron en mi boca una frase que yo jamás dije. Me siguió un grupo opositor que no quiere a la gente de Televisa... fueron muy duros conmigo".



Después de no tener ánimo ni siquiera de ir al programa, la conductora lo superó.



"Los especialistas se acercaban conmigo y me decían que dije lo correcto, asumí que es parte del precio de trabajar en este medio, de ser conocida", comentó.



Andrea es también una de las figuras más importantes del matutino por la imagen que proyecta al público: la de una mujer trabajadora, madre y con un matrimonio ideal. De ahí que no sea extraño verla como imagen de muchos productos dentro y fuera del programa.



"Nunca ha sido mi búsqueda ni he pretendido que fuera así, se fue generando una idea en cuanto a la historia de amor perfecta, la pareja perfecta, la mamá perfecta y la verdad es que esta parte al principio me asustó porque estoy llena de defectos y de errores.

"Lo único que me queda a mí es ser responsable, lo más responsable que se pueda y tratar de que haya una coherencia en esto".



La vida de Raúl Araiza también ha cambiado gracias al programa. No es raro que la gente en la calle lo salude con familiaridad y lo agradece porque así ha sido también en los momentos difíciles, como la mañana de 2013 en la que su padre, Raúl Araiza, murió.



"Él era un gran productor aquí, me dieron la noticia en el programa y no me fui, me quedé aquí como él me enseñó y di las gracias por la vida que él tuvo; agradecí al señor Azcárraga y al señor Bastón (sus jefes) y comenzaron a llegar actores de otros foros a darme el pésame".



Durante su estancia en el programa el público también ha expuesto sus crisis matrimoniales e incluso una etapa en la que estuvo en rehabilitación.



Reynaldo López dice comprender por qué este matutino de Televisa los ha marcado tantos años. "Pienso que Hoy es un programa que se mete en el ADN de todas las personas que pasamos por él, es algo que no se olvida y nos exige trabajar directamente para el público".