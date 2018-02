Claudia Leitte recibe temporada de carnaval con Pitbull

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

¿Se acuerdan de “We Are One (Ole Ola)”, la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2014 que unió a Pitbull con la estrella brasileña Claudia Leitte y Jennifer López? Pues Leitte y Pitbull no han dejado de ser amigos desde entonces. Además de lanzar una canción juntos estarán presentándose en los próximos días en el carnaval en Brasil.



La semana pasada Leitte y Pitbull lanzaron “Carnaval”, una nueva versión en español e inglés del clásico de la música latinoamericana “El carnavalito”.



“Es una música muy especial para este momento”, dijo Leitte en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Bahía, Brasil, su ciudad.



Leitte será una de las estrellas en el carnaval de Salvador, para el cual invitó al astro de origen cubano a desfilar con ella el 8 y 9 de febrero. Tras esto, la cantante continuará presentándose en los carnavales de Sao Paulo y Rio de Janeiro para celebrar su primera década como solista.



La ex integrante del grupo Babado Novo compartió que para lograr esta agenda de fiesta intensa se necesita mucha disciplina.



“La fiesta tiene 2 millones de personas en las calles bailando todo el tiempo... Necesito una preparación para mi cuerpo muy fuerte para hacerlo, como una atleta, como una deportista”, dijo. “La fiesta es solo de alegría, de la diversidad, porque solo están bailando y teniendo un momento especial de unión, de conexión muy fuerte y mucha música”.



“La canción con Pitbull tiene un poco de esa magia, de esa energía que la fiesta del carnaval tiene en Brasil”, agregó.



“Carnaval” fue un proyecto de Leitte con Pitbull que tardó dos años en los que se encontraron en Miami y Los Ángeles, además de intercambiar ideas vía internet. El video oficial de la canción, que será lanzado el 7 de febrero, lo grabaron en Miami hace un año y será tan festivo como el carnaval.



“Estoy muy contenta con eso, especialmente porque soy una artista brasileña. Estoy saliendo de mi zona de confort, para mí es maravilloso”, dijo Leitte. “Trae frescura y una voluntad de hacer más”.



Por su parte, Pitbull agradeció la oportunidad de compartir el carnaval brasileño con Leitte.



“Es un verdadero honor ser parte de una de las celebraciones más grandes y legendarias del mundo”, dijo el músico en un mensaje enviado través de su representante. “¿Qué es lo que me gusta del carnaval? Que une a dos de las cosas más poderosas, la música y la gente. Muchas gracias Brasil, gracias Claudia Leitte. ¡Dale!”.



Leitte estará muy ocupada este año con la versión brasileña de “The Voice”, a la cual regresa como coach. También tiene una gira prevista tras el carnaval y un deseo más:



“Por favor, en nombre de Dios, unos días de vacaciones de preferencia en Cancún, ¡con tequila!”.