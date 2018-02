Timberlake promete un show sin escándalos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La NFL quiere tener el espectáculo más familiar posible durante el medio tiempo del Super Bowl LII. Justin Timberlake es consciente de ello y hará todo lo posible para no repetir el episodio polémico del 2004.



En la edición XXXVIII, el cantante sorprendió con su participación durante el show de Janet Jackson. Todo iba bien, de acuerdo con el plan de la Liga, hasta que Timberlake desprendió una pieza del vestuario de Jackson para revelar su seno.



Ese episodio no fue bien recibido por muchos aficionados. Tanto así que, 14 años después, el Parents Television Council (Consejo de Padres de Televisión) mandó un comunicado a la NFL para que presenten algo más amigable durante el show.



En su conferencia de prensa ayer, Timberlake aseguró que Janet no estará el domingo en el US Stadium y que espera que su show sea del agrado de muchos.



Justin fue amable en cada pregunta fácil que le hicieron y presumió su amistad con Tom Brady.



“Oficialmente es el mejor quarterback de la historia, podría decir que es mi ‘man crush’”.



El ex integrante de NSYNC aprovechó la oportunidad para recordar a Prince, la estrella más grande que ha entregado el estado de Minnesota. “Para mí, él es el músico más grande de todos los tiempos y el ícono de la cultura pop”.



Va por tercera vez

En su tercera aparición en un Super Bowl, Timberlake se convierte en el artista con más presentaciones en un medio tiempo.



“Visito mucho Minneapolis durante mi gira, pero esto es algo más”.

Justin también negó una posible aparición de NSYNC, “boyband” que lo llevó al estrellato.