Keanu Reeves regresa como John Wick

Primero fueron los rusos, ahora son los italianos, cuyos submundos mafiosos han estado tras la pista de John Wick, personaje que regresa al cine bajo el semblante de Keanu Reeves, quien esta vez no viene solo, sino acompañado de quien fuera su mentor en la serie “The Matrix” (1999-2003), Laurence Fishburne, como un lord del crimen llamado The Bowery King.



“John Wick 2” es la secuela del éxito en taquilla y crítica estrenado en el 2014, que puso de nueva cuenta a Reeves en el mapa de estrellas de los años 90 de Hollywood, que aún pueden salvar al día con pistola en mano.



“Fue muy especial estar otra vez con Laurence Fishburne compartiendo la cámara. He estado muy contento porque pudimos reunirnos. Nos hicimos amigos después de hacer la trilogía de ‘The Matrix’”, compartió Reeves la noche del lunes, en su premiere frente a la emblemática Sunset Boulevard.



Aunque no aparece durante toda la longitud de la película, Fishburne tiene escenas suficientes con Reeves para recordar la dupla de Morpheus y Neo que los hermanos Wachowski crearon.



“Laurence (Fishburne) es una leyenda y un actor remarcable, así que fue muy emocionante volver estar a su lado”, recordó Reeves de 52 años, originario de Canadá y quien también invitó a su premiere a la actriz de ojos azules Carrie-Anne Moss, famosa por su rol de aliada guerrera Trinity en “The Matrix”.



El director de “John Wick 2”, Chad Stahelski, quien acaba de ser reclutado para filmar la secuela de “Deadpool” con Ryan Reynolds, confesó que el guionista Lance Reddick siempre pensó en tener a Fishburne como éste mafioso que lo mismo podría ser aliado que enemigo del personaje de Reeves, asesino profesional que estaba en el retiro y debe regresar a escena a enfrentar a docenas de pistoleros.



“Mi personaje desea retirarse, pero hay gente que lo quiere matar, pues hay una recompensa sobre su cabeza. Así que todo se vuelve todo más complicado. Para John Wick al inicio era sólo involucrarse en el negocio matar, pero ahora cada vez se vuelve más personal”, remató Reeves con sonrisa traviesa, mientras su colega de armas, Fishburne ya se había metido a la sala de proyección, no sin antes tomarse juntos con una fotografía que vale oro para el aficionado a la cultura pop.



“John Wick 2” se estrena en México el 24 de febrero y cuenta también con la actuación del rapero Common, el veterano Ian McShane y el latino John Leguizamo.