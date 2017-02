¿Quién es el nuevo amor de Selena Gómez?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El nuevo amor de Selena Gómez es uno de los artistas más exitosos en, cuando menos, los últimos dos años.



Abel Tesfaye es el nombre real de The Weeknd, quien nació en Toronto en 1990. Sus padres son etíopes y fue criado por su abuela, quien le enseñó a hablar con fluidez el idioma amárico, que es la lengua que se habla en el país africano.



Entre 2010 y 2013 comenzó a hacer sus primeras canciones que publicó en YouTube. La mayoría de sus temas hacen referencia al sexo, las drogas, la vida en las calles y las relaciones entre románticas y tormentosas.



The Weekend pocas veces da entrevistas y es que según el joven prefiere el misterio de su vida, lo que le dará longevidad a su carrera. De acuerdo con la revista "Forbes", en 2016 el cantante tuvo ingresos por 55 millones de dólares.



Temas como "Wicked Games", "The Hills", "Can't Feel My Face" y "Live For" se han colocado entre los más vistos, más descargados y más escuchados.



Ya estuvo nominado al Óscar de Mejor Canción Original por "Earned It", de la cinta "Cincuenta Sombras de Grey".



Tiene en su haber dos American Music Awards y ocho premios Billboard.



Puede presumir incluso de contar ya con dos premios Grammy: Mejor interpretación vocal pop solista ("Can't Feel My Face") y Mejor Interpretación R&B ("Earned It").



Además del éxito de su música, que ha estado en el top de las distintas listas de popularidad, ha llamado la atención por su romance con la modelo Bella Hadid.



Seis años mayor que ella, se conocieron cuando la modelo tenía 18 años. Hasta hace poco el romance parecía viento en popa.



Sin embargo, él y Selena Gómez han sido captados en museos y compartiendo besos.