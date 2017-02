Marcela Pezet, de las telenovelas a la producción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Marcela Pezet tomó la decisión de salirse de las pantallas de televisión para ir detrás de ellas, desde el lado de la producción y creación. Hace cuatro años tenía una telenovela firmada con TV Azteca, pero decidió dejar el proyecto y emprender uno que aportara algo al País.



De acuerdo con la actriz, el rumbo de las telenovelas ha cambiado y ella ya no quería formar parte de él o ser una villana más, como tenía planeado antes de irse por otro camino. “Pedí una disculpa, dije que si quieren podían demandarme pero no iba a hacer algo en donde mi personaje no sume valores, los efectos que iba a tener en la sociedad no iban a ser positivos. Me cayó ese veinte y dije que no iba a volver a hacer nada”, detalló.



Sin dejar de lado su pasión por entretener, buscó una alternativa y quiso difundir lo que se hace en México, primero en materia penal y ahora prepara algo en cuanto a la reforma educativa con la visión de unir a la sociedad y el gobierno.



“Con TV Azteca no estuve de acuerdo con el personaje y se los hice saber; sí hubo una actriz que lo hizo. En ese foro entendí todo, no podía explayarme ese día mucho pero me presentaron a muchos secuestrados que estaban mutilados y dije 'no quiero ser parte de eso'. No conocía a esas personas pero era parte de eso haciendo cosas que no veía el efecto y el no ver no significa que no pasó y que no fui parte de...Somos más los mexicanos buenos que los malos”.



A sus 43 años, Marcela ha participado en telenovelas como “La Emperatriz”, “La Revancha”, “Te amaré en silencio”, “Marea Brava” o “Preciosa”, aunque su debut fue en “Agujetas de color de rosa”.



La incertidumbre llegó a ella porque esa salida no solamente significó un cambio de rumbo, sino de vida y el arriesgarse por lo que creía que podía lograr que el próximo 9 de febrero a las 20 horas se materializará en canal Once, con el estreno de “Juicios Orales, Justicia Diferente”, en donde se dramatizarán algunos casos reales de audiencias para acercar al público con las leyes.



“Rompí muchos miedos, fue algo de como mujer el poder sostenerme y construir palabra interna, ser disciplinada y consistente. No renunciar ante las negativas que me surgían. Fue incluso un cambio de percepción y el conocerme a mí, yo no me creía capaz de hacer algo así. No sabía de esto y hoy sé mucho. No soy una abogada ni me puedo definir como eso porque sé hacer televisión, pero podría defenderme en algún tema legal”.