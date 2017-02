CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Érika Buenfil enamorará a un hombre mucho más joven que ella dentro de la telenovela “La Doble Vida de Estela Carrillo”, retratando una situación que existe en la vida real pero que llega a ser criticada por la sociedad (no de la misma manera hacia los hombres mayores), por lo que la actriz, opinó: “Vamos a romper el molde con el personaje y decirle: Señora sí se puede”.



Sin embargo, al preguntarle si ella tendría una relación con alguien menor comentó: “No digo de este agua no beberé pero nunca he tenido una relación con un hombre tan joven, me da un poco de pudor, ya sicológicamente como que una sola se bloquea por estas mismas inseguridades del personaje, una tiene gorditos y ya está señora, tienes otra energía, no sé si lo aguantaría, a lo mejor una canita al aire sí”.



En la telenovela, Érika dará vida a “Mercy”, la presidenta de una compañía discográfica, madre de “Ryan Cabrera” (David Zepeda). El personaje mantiene una relación con el mejor amigo de su hijo y abogado de la empresa “Joe” (Adrian Di Monte). Pese al amor que él siente por ella, “Mercy” no puede responder del mismo modo.



“Ella sí está enamorada pero no se lo permite, ella misma se frena y se lo dice, que en cualquier momento la puede engañar con una mujer joven, con otra piel, ella tiene una inseguridad finalmente porque es mayor que él, le dice ´mírame, tengo arrugas', a parte son textos bien padres donde me reconozco como mujer y él me dice: 'A mí nada de eso me importa'. Sí es real que a una como mujer le entra la inseguridad, competir con una jovencita de 23 o 25 años”.



La actriz se mostró contenta del giro que da en su carrera con este tipo de personaje que se inclina por el lado de las villanas.



Para Adrian Di Monte esta es su primera telenovela dentro de Televisa y se dijo contento de trabajar del lado de Buenfil.



“Yo estoy perdidamente enamorado de ella, hago cosas por ella que otro las pensaría una o dos veces y que yo hago sin pensarlo”.



Además del problema que enfrenta en cuanto a su amor por “Mercy”, también tendrá que resolver asuntos de “lavado” de dinero en la compañía y que tiene que ver con el mundo del género regional mexicano.



“No es secreto para nadie, hay rumores y cosas que se han probado que tienen que ver con el narcotráfico. Estamos haciendo una historia real, no hay malos ni buenos, no hay ningún cliché por ningún lado” comentó.



“La doble vida de Estela Carrillo”, protagonizada por Ariadne Díaz, David Zepeda, África Zavala y Danilo Carrera se estrenará el próximo 13 de febrero a las nueve de la noche y contará con solamente 67 episodios.