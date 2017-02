Rock en tu idioma manda buena vibra para enfrentar a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En su tercera presentación en el Auditorio Nacional, los integrantes de agrupaciones que llevan décadas de trayectoria se reunieron bajo el concepto de Rock en tu idioma sinfónico.



A las 20:41 los acordes comenzaron y la parte eléctrica del show inició. La encargada de encender los ánimos fue "Viento", en una noche que sería marcada por los recuerdos y las anécdotas.



Sabo Romo llevaba la batuta del proyecto e iba presentando uno a uno a los invitados. "Han pasado 35 años, nos enchufábamos en donde podíamos y luego enchufábamos a quien podíamos", dijo entre risas.



Así dio la bienvenida a Bon para el tema "Parecemos monitos", seguido de Kazz (de Los Amantes de Lola) en "Creo que mamá se está volviendo loca", que además aprovechó la canción para recordar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



"Este es un grito de revolución saludable. Que chin… a su madre Trump y mando esto como buena vibra para los que viven allá", expresó.



Guitarras y bajos eléctricos acompañaron "No hay nada eterno", de Neón. "Me sentí muy ruco", indicó Sabo al presentar a Piro para "Déjala tranquila".



"No tengas miedo México", le gritó La Unión al Coloso de Reforma al ritmo de "Sildavia"; mientras tanto, Marciano Cantero dio voz a "Te vi en un tren" y Leonardo de Lozanne a "Microbito", que levantó a los presentes de sus asientos.



La segunda parte llegó, ahora al lado de la Camerata Metropolitana. Por el placer de reinterpretar las canciones con las que han crecido y que los hicieron exitosos es que llegó el set sinfónico.



Con un clásico de Caifanes, "Mátenme porque me muero", el júbilo de despertó desde las primeras butacas. A ella le siguieron "Voy a buscar", "Beber de tu sangre", "Juegos de amor" y "Kumbala", con Paco Familiar (DLD) y "Lobito" (percusionista original de La Maldita Vecindad) como invitados.



Después de salir al escenario en "Marielito", Piro hizo una dedicatoria especial: "Quiero dedicar esta canción a todos los inmigrantes que en algún momento de su vida encontraron su hogar en un país ajeno".



La Unión emocionó con "Lobo hombre en Paris", de Los Enanitos Verdes se escuchó "La muralla verde" y nuevamente se hizo alusión a Trump por parte de Marciano.



"Estoy realmente sorprendido con las designas de este señor. Qué bonito es encontrarse esta noche con todos ustedes. Esta canción nos trajo por primera vez a México en los ochentas".



Para el cierre quedaron "El diablo" (Fobia) y "El final" (Rostros Ocultos), en la cual Cala y sus compañeros dijeron adiós bajo una premisa: "larga vida al rock and roll". El público quería más, así que pronto volvieron para unirse todos en "Es tan fácil romper un corazón" y compartir la música de Soda Stereo con "Cuando pase el temblor" e irse a las 22:43 horas.